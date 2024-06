Sanidad avala que los MIR de cuarto año pasen consulta y solo recurran al tutor si tienen dudas

El Ministerio de Sanidad avala que los MIR de Familia de cuarto año pasen consulta “de forma autónoma y completa”, tal y como planea Galicia para cubrir las vacantes que quedarán en verano por las vacaciones del personal médico. En una carta remitida a las comunidades autónomas, el departamento que dirige Mónica García explica que no será necesaria la presencia de un tutor, aunque podrán recurrir a él “en caso de duda o ante situaciones complejas”.

Además el Gobierno da el visto bueno a que las comunidades establezcan complementos salariales para retribuir el trabajo de estos MIR de Familia, como es el caso de Galicia donde recibirán un extra mensual de 2.037 euros. Y también podrán rotar por otros centros de salud, “preferentemente” con acreditación docente.

Al déficit de médicos en Atención Primaria se suma este año que los MIR de Familia no terminarán su formación, como es habitual en mayo, sino en septiembre debido a que hace cuatro años coincidiendo con la pandemia iniciaron su residencia con retraso. Esto significa que el Sergas no podrá contratarlos para cubrir las bajas que se produzcan en vacaciones, lo que anticipa un verano “difícil”.

La solución pasa por que los MIR de cuarto año puedan cubrir vacantes durante el periodo estival pasando consulta de forma autónoma aunque con supervisión. Ésa fue la propuesta de Galicia que ahora recibe el aval del Ministerio de Sanidad.

Según explica el Gobierno, la legislación contempla “la asunción progresiva de responsabilidades por parte de los residentes y un nivel decreciente de supervisión a medida que avanzan en su formación”.

Pero además estos MIR de cuarto curso podrán pasar consulta en otros centros distintos a aquellos en los que se están formando, pero con condiciones. Sanidad explica que las rotaciones deben ser propuestas por el tutor a la comisión de docencia y deben realizarse “preferentemente” en centros que estén acreditados para la docencia. En Galicia muchos ambulatorios no tienen esta acreditación para formar residentes por que no alcanzan un número mínimo de médicos que se exige como requisito. En todo caso, el Gobierno no veta que vayan a trabajar allí, sino que “preferentemente” deberán hacerlo en centros de salud acreditados.

Pese al respaldo del Ministerio de Sanidad a que los MIR pasen consulta de forma autónoma, el secretario de Sanidad y Salud del PSdeG, José Miñones, calificó ayer de “irresponsable y peligroso” el intento del Gobierno gallego de tapar las vacantes de médicos con personas en formación sin supervisión durante los meses de verano. El gerente de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández-Campa, le replicó, en todo caso, que los médicos internos residentes (MIR) no son “alumnos”, sino que son “médicos que están ya en 4º año de formación como especialistas”.

La Consellería de Sanidade presentará en próximos días la planificación de recursos humanos de cara al verano, con el fin de tener una organización “más eficiente”.