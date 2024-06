La Xunta destaca la “mejora” del clima de convivencia en las aulas, donde nueve de cada diez encuestados en la cuarta macroencuesta específica considera que los conflictos son poco frecuentes, según un informe elevado ayer por Educación al Consello de la Xunta.

Tras entrevistar a 172.000 miembros de la comunidad educativa no universitaria, el estudio revela que los principales conflictos de convivencia percibidos por el alumnado son no dejar dar clase (32,4%), faltar a clase sin causa justificada (31,9%) o agredir verbalmente (31%). Un 73% del alumnado declara no haber padecido conductas negativas.