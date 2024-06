La alarma de la adicción al móvil en niños gallegos saltó en 2018 en centros de salud de Vigo

El acceso a las pantallas, y el abuso, no tiene límites temporales y se produce cada vez desde edades más precoces, como revelan pediatras entrevistados por este diario, que en algún caso manifiestan que han tenido que desviar a los servicios de salud mental infanto-juvenil a algún niño de apenas 9 años con síntomas de una adicción. La Atención Primaria gallega ya está pendiente de la detección del problema y aplica un test para localizar señales de uso inadecuado cuando tocan las revisiones de los chavales. La intención del Gobierno central es que una iniciativa de este tipo, que también se practica en el País Vasco, se generalice en el marco del anteproyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.

Galicia no solo realiza este cribado, sino que fue pionera en un programa para ponerlo en práctica de forma sistemática y con arreglo a un cuestionario validado por investigadores gallegos para detectar un uso problemático de internet. En el proyecto participaron, como parte de una experiencia previa para demostrar que era “factible y útil”, según Antonio Rial Boubeta, responsable científico de la iniciativa, cuatro centros de salud de Vigo, Moaña y Tomiño y se saldó con la detección de dificultades en casi cuatro de cada diez menores.

Al realizar el balance de la iniciativa, Rial Boubeta, profesor de la Universidade de Santiago y referente en adicciones juveniles, junto a los profesionales sanitarios que participaron en el piloto, resaltaron la oportunidad de practicar estos cribados en Atención Primaria. Alegaron la necesidad de dar una respuesta “ágil y eficaz por parte de las autoridades sanitarias” a una realidad que ya auguraba lo que se avecinaba, con la detección de un uso problemático de la red en uno de cada tres niños de entre 10 y 12 años examinados en el proyecto.

Las conclusiones de la aplicación de esta iniciativa vanguardista que ahora, grosso modo, busca replicar el Estado en su propuesta normativa gracias, entre otros, a la insistencia de Rial Boubeta –uno de los miembros del comité asesor del Ejecutivo central–, recogían que la prevalencia de uso problemático de internet era similar a la observada en adolescentes asiáticos, tras detectar una utilización compulsiva en el 38,8% de los adolescentes que realizaron el cuestionario en su visita al facultativo, un total de 165 de 10 a 16 años. De los 64 niños en los que se detectó un “riesgo problemático”, 11 “precisaron seguimiento adicional” y 3 de ellos fueron derivados a la unidad de salud mental infanto-juvenil. En quienes no se percibió riesgo o se juzgó bajo, las instrucciones eran reforzar la conducta y un consejo breve.

Así consta en el artículo publicado con los resultados de la investigación realizada entre 2018 y 2019 en la Revista Española de Salud Pública en 2020, donde los autores reconocían limitaciones del trabajo, como el reducido tamaño muestral, la localización en un área concreta o que las variables eran autoinformadas. El último ESTUDES eleva la problemática al 20,5%.

Tres chicos tuvieron que ser derivados a los servicios de salud mental infanto-juvenil

Con todo, advertían que las tasas obtenidas apuntaban ya “a un problema creciente y global de salud pública, que afecta cada vez a un mayor número de adolescentes” y que, además, avisaban, “se inicia a edades muy tempranas”.

Hay que tener en cuenta que los niños no han cumplido ni los 11 años cuando reciben el primer móvil, según estudios de Rial Boubeta, y en aquel momento se “recomendaba” ya a los progenitores “realizar una supervisión y un control más estrecho de las actividades que sus hijos realizan en la red y fomentar su uso responsable”, una consigna en la que insisten los especialistas. En relación al anteproyecto de ley estatal, Rial Boubeta considera que establecer dispositivos de control parental de serie en los dispositivos no basta, sino que hay que abordar la prevención de forma integral. En todo caso, los padres y madres tienen un papel que ejercer y el artículo sugería que el acrónimo “OCLA” (de observar, controlar, limitar y ayudar) podía “servir de guía para esa supervisión parental, al ejercer un efecto protector”.

La filosofía que subyace a la propuesta gubernamental de cribado, a la que ya se realiza en la comunidad y a la impulsada por los investigadores gallegos en ese trabajo de 2020 es la detección precoz del uso problemático para abordarlo cuanto antes y evitar que vaya a más. En ese sentido, Rial Boubeta y los pediatras que participaron vieron en Atención Primaria un “magnífico escenario de oportunidad” para detectar el problema y en estos especialistas sanitarios un “protagonismo especial” para darle una respuesta “ágil y veloz”.

Clave en el proceso de detección del proyecto fue la aplicación por primera vez de una escala validada, entre otros, por Rial Boubeta o el profesor de la UVigo Manuel Isorna, en 2015 para aplicar en adolescentes españoles de 11 a 17 años. En el test, “breve y de fácil uso”, se les pregunta a chicos y chicas cómo de acuerdo están con algunas afirmaciones del tipo “en ocasiones he intentado controlar o reducir el uso que hago de internet, pero no fui capaz” o “en alguna ocasión me he metido en líos o problemas por culpa de internet”.

Los investigadores alegan que dado el acceso “cada vez más precoz” a las nuevas tecnologías, dicho test podría ser “un instrumento eficaz para la detección temprana del problema” en las consultas de pediatría siguiendo el marco de un enfoque proactivo de tradición estadounidense, el SBIRT, cuyo pilotaje para detectar problemas con tecnologías y juego online se incluyó luego en el Plan Galego de Saúde Mental 2020-24 tras la experiencia previa con el test en el área de Vigo.

