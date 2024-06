Solo 600 de los 29.000 delincuentes viarios juzgados en cinco años acabaron en prisión

Suponen casi el 10% de todos los delitos que llegan a los juzgados gallegos, sin embargo son los que más infractores sientan en el banquillo de los acusados. Casi uno de cada cuatro juicios que se celebran cada año en Galicia son a conductores que se han tomado una copa de más, que han puesto su vehículo a velocidades de vértigo o se han puesto al volante pese a no haber pisado nunca una autoescuela o hacerlo tras haberle sido retirado el carné. En los últimos cinco años se detectaron más de 42.000 delitos en las carreteras gallegas, de ellos 8.537 el año pasado, lo que supone una media de más de 700 al mes, según datos de la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia. En ese periodo, fueron llevados a juicio más de 29.000 conductores, 5.559 en 2023 –casi 470 de media al mes–. Es una cifra más baja que el año prepandemia (más de 6.700 declararon ante el juez en 2019) y también que el ejercicio anterior (un 13% menos que los casi 6.400 de 2022), pero supera los balances preCOVID, que se movieron entre los casi 5.500 de 2016 y los más de 4.500 de 2017.

Pero quienes acaban entre rejas por un delito al volante son muy pocos, la mayoría multirreincidentes con varias infracciones de seguridad vial en su historial o bien homicidas al volante con penas de cárcel que superan los dos años. En el último lustro, más de 29.000 gallegos se sentaron en el banquillo por una o varias infracciones penales en carretera, pero los jueces dictaron el ingreso en prisión para el 2%, apenas 600 delincuentes viarios. La pena media de cárcel impuesta en Galicia para estos ilícitos van de los seis a los nueves meses.

El año 2007 marcó un punto y aparte para los infractores viarios. Ese año se reformó el Código Penal en materia de tráfico para tipificar como delito conductas como conducir bajo los efectos del alcohol y/o las drogas, circular a velocidades estratosféricas o ponerse al volante sin carné, entre otras. La condena entonces era o bien una multa económica que llevaba aparejada la realización de trabajos en beneficio de la comunidad o una pena de cárcel. Pero ante la falta de plazas para la ejecución de esas actividades sociales, en 2010 una nueva reforma dio a los jueces tres alternativas para las condenas a los infractores viales: o bien prisión, o bien multa o bien trabajos en beneficio de la comunidad. La mayoría de las sentencias acaban con una sanción económica, ya que las tareas comunitarias son de al menos 31 días. La prisión queda reservada para casos de multirreincidencia y homicidios, pero que en el caso de no ser la condena superior a los dos años si el conductor no tiene antecedentes, el delincuente viario no acaba entre rejas. De ahí la cifra tan baja de delincuentes viarios que acaban en prisión. Sin embargo, en las estadísticas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias Galicia es una de las comunidades que aparecen marcadas en rojo: uno de cada diez condenados en la comunidad gallega está en prisión por delitos de tráfico y pese a tener el 6% de los conductores censados en toda España copa el 14% de los presos en el conjunto del país por infracciones al volante.

La mayoría de las infracciones al volante que acaban en los juzgados son por alcohol o otras drogas. Más de 3.000 gallegos fueron llevados a juicio el año pasado por una conducción influenciada, lo que casi el 55% del total de los asuntos viarios judicializados. Le sigue en el ranking, la conducción sin carné con más de 2.200 delitos incoados, el 40% del conjunto de las infracciones viarias que acabaron en 2023 en los tribunales. Por la negativa a someterse a una prueba de alcohol o drogas, fueron juzgados 149 conductores; por conducción temeraria, 110; por exceso de velocidad, 24 y por creación de riesgos para la circulación, tres.

A Coruña y Pontevedra son las provincias gallegas que suman el grueso de los conductores llevados a juicio. Entre ambas rozan el 80% de los delincuentes viarios juzgados el año pasado. A la cabeza se colocan los infractores coruñeses: un total de 2.139 se sentaron en el banquillo, una cifra que supone el 38,5% del total en Galicia. Le siguen en la ranking los automovilistas pontevedreses que tuvieron que prestar declaración ante el juez: 2.108, casi un 38%.

Suscríbete para seguir leyendo