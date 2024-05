Los alumnos con necesidades de apoyo educativo inscritos en la ABAU superan los 450

Casi trece mil estudiantes están matriculados para la selectividad en Galicia. Iniciarán el próximo martes los exámenes de la que, en teoría, será la última ABAU con el formato de la pandemia antes de derivar a un modelo más competencial, según los planes del Gobierno central. Aunque el alumnado tendrá que escoger entre Historia de la Filosofía e Historia de España en la parte obligatoria, y eso supone ya una novedad, la filosofía del examen es la derivada de la irrupción del COVID, que primó dar más opciones para garantizar igualdad de oportunidades.

Precisamente la filosofía de las pruebas de la ABAU, que determinan el futuro académico de muchos jóvenes al dirimir si entran o no en la carrera deseada, es que el examen se lleve a cabo con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad, y por ello está estipulado que los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, que cada año son más numerosos. Esta vez son 455 los matriculados, según datos facilitados por la CiUG, y las comisiones delegadas habilitadas se han multiplicado para que este alumnado pueda estar próximo a sus compañeros y llegan ya a 18, sin contar la localizada en el Colexio Santiago Apóstol, en Pontevedra, en colaboración con la ONCE para el alumnado con discapacidad o necesidades especiales.

La normativa permite varias opciones: desde adaptar los tiempos (que es lo que se hace en la mayoría de los casos, indican desde la CiUG) a elaborar modelos especiales de examen, pasando por un procedimiento de corrección específico o una ubicación concreta en el aula. El pasado año, este alumnado suponía el 2,5% de matriculados y ahora sube al 3,5%. Hace once años estos estudiantes ascendían en total a 35.