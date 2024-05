“La IA será como la calculadora y los docentes tendrá que mudar la forma de trabajar”

En pleno debate sobre el uso que los menores hacen de las pantallas, los teléfonos móviles, el ChatGPT o las redes sociales, el catedrático de la UDC Francisco Bellas, experto en inteligencia artificial, aboga porque sea el colegio el que enseñe a los niños a utilizar estas tecnologías de la mejor manera posible. Está convencido de que hacer de ellas una materia lectiva es la vía para que no se enganchen a los dispositivos cuando salen de las aulas.

–¿Se debe utilizar la inteligencia artificial en los colegios e institutos?

–La IA tiene que estar en el aula porque va a estar en la sociedad. La pregunta es cuándo. ¿Tenemos que tomarnos un tiempo para ver qué impacto va a tener? Sí, porque aún se está legislando en esta cuestión y en materia de educación no se puede ir con prisas. Deberíamos reflexionar sobre cómo introducir la IA como conocimiento para los que se la van a encontrar en su día a día.

–La cuestión es a qué edad se debe empezar a trabajar con la IA...

–En primaria ya se pueden introducir unas nociones básicas, sobre todo a nivel ético, del impacto que tienen estas tecnologías. Está bien que sepan qué es y en qué les puede afectar. Pero sobre todo la IA empieza a tener sentido en esas generaciones que ahora están en secundaria y bachillerato porque se van a encontrar con todo esto en su trabajo y su día a día en cinco o diez años. Y, por supuesto, en las universidades, ya a un nivel más técnico.

–Pero en primaria se entra con seis años. ¿No es muy pronto?

–La IA tiene que formar parte de lo que se llama un plan de educación digital. ¿A qué edades deben aprender los menores cómo funciona un ordenador o un móvil? Las asignaturas relacionadas con la informática han estado siempre en un segundo plano, pero cuando llegan a sus casas el 50% de su tiempo lo pasan utilizando la tecnología. Luego nos echamos las manos a la cabeza porque hacen un post y se creen un fake, pero es porque hay mucha ignorancia digital. Hubo un bum hace quince años de enseñarnos cómo funcionaban los ordenadores, luego eso se diluyó totalmente con la aparición de las tablets y los smartphones y ahora los usan mucho antes pero sin saber lo que son. Por ejemplo, no saben qué es la nube.

–¿Y eso es algo que deben aprender en el colegio?

–Sin duda. A día de hoy nuestra sociedad es digital y estoy convencido de que con eso lograríamos precisamente disminuir el uso de lo digital. Eso pasó con la robótica. Era muy atrayente para los estudiantes, pero, cuando tuvieron que empezar a aprender sobre robótica, llegaban a casa y no querían ni ver el robot.

–¿Ese plan de educación digital que cree necesario cómo sería?

–Debe tener aspectos técnicos, sobre cómo se usan las herramientas, y aspectos éticos, que se pueden trabajar ya en la primaria. No se trata de que en primaria empiecen a programar, pero sí a trabajar conceptos que les van a servir para la vida tecnológica. Una receta de cocina, con sus diferentes pasos, es un algoritmo. ¿Por qué un alumno de primaria no puede aprender a hacer pasos para resolver problemas?

–Pero ¿ese trabajo debe hacerse con el ordenador o con lápiz y papel?

–Se pueden trabajar esos conceptos con un libro y con un ordenador. Parece que por empezar antes con la IA o con la tecnología se van a volver adictos. No es así. La tecnología es una materia como tantas otras que debe estar presente en el aula porque está en la sociedad.

–Una sociedad que cada vez depende en mayor medida de las pantallas y los teléfonos móviles...

–Sí. Y cuando hablamos de que es necesaria una formación integral en digital –la IA es una parte– estaría bien que se la diésemos a los adultos.

–¿Empezando por los profesores y los padres?

–Sí. De hecho, los planes de educación atacan primero a los profesores, pero también se dirigen al resto de la población. Nadie nos ha explicado cuándo darle un móvil a un niño, en qué medida o por qué no hay móviles adaptados a las edades...

–¿Podemos hacerlo mejor con la IA que con los móviles?

–La inteligencia artificial tiene muchas más cosas positivas que las negativas que nos empeñamos en enseñar. Por ejemplo, en el ámbito de la salud. Pero en el de la educación, también. Ahora bien, es cierto que en la IA también hay muchos intereses económicos por los que no debemos dejarnos llevar. Creo que deberíamos introducir calma en este debate. En la educación no nos pueden guiar las tendencias.

–¿Llegará el día en que ChatGPT sea una herramienta tan común como lo es hoy en día la calculadora?

–Sí, porque no podemos frenar el ChatGPT. Los estudiantes lo usan y lo van a seguir usando en su casa. No nos va a quedar otra que integrarlo en las prácticas educativas.

–¿Hay que permitirles a los alumnos que interactúen con él?

–Hay que enseñarles a interactuar con él. Los profesores dicen que los estudiantes lo usan para copiar. Pero ¿tiene sentido poner un trabajo sobre el Arcipreste de Hita para hacer en casa, buscando de varias fuentes y redactando después? No. Eso está muerto. A lo mejor hay que cambiar las formas de trabajar y hacer ese tipo de trabajos en el aula.

–¿Qué pasaría si se prohibiese el uso de la IA en los colegios?

–La tecnología nunca es el problema. La IA no es ni buena ni mala. La cuestión es el uso que hacemos de ella. Yo defiendo la utilización de la tecnología para aprender o potenciar las materias que tú ya tienes en el plan de estudios. La cuestión es ¿prohibimos el uso del móvil o prohibimos el uso de las redes sociales?

“Tiene sentido apostar por el libro digital si te aporta todo lo que tiene el de papel y mucho más”

–¿Libro en papel o libro digital?

–En general, si el libro electrónico es un sustituto del libro en papel, con el mismo contenido, la única ventaja que le veo es el ahorro de papel o de reciclaje de papel, pero, claro, los ordenadores también contaminan. A nivel de aprendizaje no tiene ninguna ventaja. Yo me quedaría con el libro. Ahora, si el libro digital te permite acceder a contenido multimedia que en un libro tradicional no tienes: apoyarte con un vídeo, hacer una animación, escuchar un audio... entonces tiene todo el sentido. ¿Eso mejora el aprendizaje? Sin lugar a dudas.

–¿Lo ideal sería combinarlos?

–Sí. Tú puedes comenzar a dar unas ideas de cómo se usan las herramientas tecnológicas en primaria, pero eso no tiene que ser el fundamento. El fundamento tiene que ser el papel tradicional y el juego. A medida que te vas haciendo mayor hay que formarse de manera adecuada en lo que es la tecnología, porque es lo que te vas a encontrar en el día a día. No tiene sentido eliminar el libro en papel, a no ser que tú me digas: yo te doy un libro digital que te aporta todo lo que tiene el de papel y mucho más.

–¿Qué opina sobre el modelo de libro digital E-Dixgal, que se usa en la mitad de los centros educativos gallegos y que genera tanto debate?

–Creo que ha ido mejorando. No hay que demonizarlo ni ponerlo en un pedestal. En ciertas materias puede aportar mucho, pero en otras asignaturas tiene menos sentido. La disyuntiva no puede ser: pongo el libro electrónico y todo es con libro electrónico o me lo cargo y volvemos a picar en piedra. Lo que tenemos que hacer es pensar en qué materias aporta y en cuáles no. Pero no debemos prescindir de él. Si yo te enseño a hacer un uso adecuado de la tecnología: qué es seguro, qué limites hay... es muy probable que, luego en tu casa, tú, y no tu padre, ya tengas el conocimiento.