El PSdeG insta a ampliar al máster la gratuidad universitaria y el PPdeG lo rechaza

El PSdeG considera “insuficiente” la gratuidad de las primeras matrículas universitarias, cuyo trámite inició el lunes la Xunta, y reclamó ayer en el pleno que las bonificaciones se extiendan a los másteres y a las segundas matrículas, ampliación rechazada por el PPdeG.

El diputado del PSdeG Julio Abalde, que defendió la proposición no de ley en el pleno del Parlamento que no salió adelante, advirtió que con la medida de la Xunta se incrementará el “deterioro de financiación” que ya sufren las universidades públicas. Al respecto, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, aseguró que se incrementará el plan de financiación de las tres universidades gallegas públicas con fondos extra “para que no pierdan ni un solo euro” para cubrir los gastos de matrículas gratuitas.