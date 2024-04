Besteiro reivindica una "Galicia protagonista" y propone cinco acuerdos de país para "avanzar"

Pazos vuelve a cargar contra Pontón, acusándola de ofrecer durante a campaña electroal "unha imaxe de falsa moderación que pretendían trasladar aos galegos".

"Non é menos lamentable o intento de ensuciar o bo facer do goberno galego durante a pandemia, solicitando explicacións sobre uns procedementos de adxudicación que xa foron avaliados", ha apuntado el diputado popular. ""En Galicia non atoparan nin Delcys nin Koldos, pero se queren satisfacer as súas ansias investigadoras poden centrarse en algún concello no que gobernan, que traballo non lles vai faltar".