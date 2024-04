Galicia pulveriza su marca de estudiantes de fuera de la Unión Europea con casi 2.000 personas

Más de 1.900 alumnos extranjeros procedentes de fuera de la Unión Europea estudiaron en Galicia a cierre de 2023 gracias a la autorización de estancia por motivos académicos. Así lo reflejan los últimos datos del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), que indican que el año pasado se batió el récord de emisión de visados en la comunidad desde que se comenzaron a contabilizar estas cifras hace diez años, cuando se registraron 77 consentimientos emitidos a extranjeros para estudiar en la comunidad.

En concreto, fueron 1.957 los permisos expedidos en Galicia por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que supone un 25% más que el año anterior. La mayoría corresponden a estudiantes provenientes de América Latina: 773, prácticamente el 40% del total. Los colombianos ocupan el primer puesto en el ránking de nacionalidades hispanoamericanas, con 228 alumnos afincados en Galicia durante el pasado año. Les siguen los peruanos y brasileños. El segundo contingente con más estudiantes en la comunidad es Asia. La gran parte son chinos (160 visados), seguidos de filipinos e indios.

Del informe se desprende la predominancia del género femenino frente a los hombres en cuanto a la cantidad de visados, ya que más de la mitad son mujeres: 1.119, lo que supone el 57%.

Aunque la mayoría de las autorizaciones expedidas corresponden a estudiantes del tramo de edad que va de los 20 a los 24 años, con 671 jóvenes, durante el año pasado también se contabilizaron 23 visados para niños de entre 0 y 15 años de edad. A nivel nacional, Galicia fue la quinta comunidad autónoma con más permisos de estudios, después de Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid.

Entre los principales motivos que están detrás de este último repunte figura la reforma en el verano de 2022 del Reglamento de Extranjería, que abrió la puerta a compaginar estudios y trabajo a los alumnos residentes en España. Así lo indica el presidente del Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández, que señala que esa conciliación “fue uno de los puntos más importantes de la reforma” acometida hace casi dos años.

Reglamento de Extranjería

En concreto, el cambio en el Reglamento de Extranjería permite a los residentes con visado de estudiantes poder firmar un contrato laboral de menos de 30 horas semanales durante el tiempo de permiso, que es equivalente al de la duración de los estudios. “Antes de la reforma, la Administración te pedía justificar que tenías fondos suficientes para poder costearte la estancia aquí. Esto cambia las cosas”, señala Fernández.

Ese contrato laboral para los estudiantes ha de ser tramitado por la empresa a la Administración para que todo sea acorde a la legalidad, con los costes y trámites que ello implica. A propósito de esto, Fernández indica que esta gestión “no es automática”, sino que es un proceso que conlleva tiempo.

Un incentivo

Con todo, el presidente del Foro Galego de Inmigración indica que la mayor mejora que se introdujo en el Reglamento de Extranjería es la posibilidad de convertir el visado de estudios en uno de residencia una vez se extinga el tiempo de estancia. “Lo cierto es que esta opción simplifica mucho los procesos burocráticos para los solicitantes”, dice Fernández. “Es un gran incentivo para que aquellos extranjeros que se formen aquí puedan plantearse un futuro en nuestro país”, señala.

“Trabajar mientras estudio fuera de mi país me facilita mucho las cosas”

Los datos reflejan que Galicia se mantiene como una de las elecciones predilectas de los estudiantes del exterior para llevar a cabo sus estudios. Javier Larrea tiene 26 años y es natural de Cuba. Es licenciado en Derecho en su país natal y desde que consiguió el visado para estudios en agosto de 2023 está afincado en la capital gallega para sacarse el Máster de Abogacía de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). “Parte de mi familia es de acá y me recomendaron Galicia para vivir”, señala. “Vi la oferta de estudios y decidí venirme”. Javier sostiene que poder optar al mercado laboral fue decisivo para poder instalarse en la comunidad. “Estuve en empleos temporales y me pude sacar unos ahorros”, dice. “Poder trabajar mientras me saco los estudios me facilita mucho las cosas”, apostilla. Además, Javier no descarta prolongar su estancia cuando acabe el máster. “Es probable que haga el cambio a visado de residencia si todavía no consigo la nacionalidad”, señala el cubano, que lamenta que el Gobierno todavía no haya homologado sus estudios de Derecho en España.