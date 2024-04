Más de 1.800 gallegos, a la autoescuela en solo un año tras retirarles Tráfico el carné

Este verano se cumplirán 18 años de la entrada en vigor del carné por puntos, un sistema por el que, además de la sanción correspondiente por saltarse una norma de tráfico , se detraen créditos. Y todavía hay comportamientos en carretera sobre los que ni la multa económica, ni la retirada de puntos o incluso del permiso surten efecto. Bastan dos infracciones viarias para dejar el contador a cero y, en consecuencia, no poder ponerse al volante durante un plazo de seis meses (tres para conductores profesionales), tener que volver a la autoescuela para hacer un curso de reeducación vial y pasar un examen. De no realizar la formación correspondiente y pasar la evaluación, la pérdida de vigencia del permiso de conducir se mantendrá sine die.

Lejos de contenerse, las cifras de usuarios que se saltan los límites de velocidad, que viajan sin cinturón de seguridad, que hablan por el móvil o mandan mensajes mientras conducen, se saltan un semáforo o un ceda o realizan adelantamientos antirreglamentarios, entre otras infracciones, han ido a más tras el estallido de la pandemia. En casi dos décadas del permiso por puntos fueron casi 32.000 los multirreincidentes gallegos a los que Tráfico retiró el carné por vía administrativa, es decir, por haber cometido tantas infracciones que agotaron todos sus créditos. En 2023, fueron un total de 1.842 los conductores gallegos en esta situación, según datos de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan todos los centros territoriales de la comunidad. La cifra es inferior a la registrada en 2022 (-5,3%), ejercicio en el que se batió récord de conductores gallegos de riesgo enviados de nuevo a la autoescuela (1.947).

Y por quebrantamiento de condena –conductores a los que se les había retirado el carné pero que se saltan la condena y son interceptados al volante–, los jueces retiraron desde verano de 2006 el permiso a 3.600 automovilistas de riesgo en Galicia, 134 de ellos el año pasado.

Entre dos y seis infracciones, según la gravedad de la conducta, bastan para quedarse sin carné de conducir. Los noveles parten con 8 puntos y el resto con 12, que pueden llegar a 15 si en tres años no se comete infracción alguna que acarree la retirada de puntos. Las más leves restan dos créditos, pero las hay que suponen el batacazo de seis menos, como es el uso del móvil mientras se conduce o circular a velocidades estratosféricas. Por tanto, no hace falta recorrer grandes distancias, como un viaje de vacaciones en el que se cruza media España, o estar al volante todos los días para dejar el saldo del permiso a cero. A algunos infractores le bastan apenas 15 minutos de un rutinario recorrido de casa al trabajo para quedarse sin carné. Pisar más de la cuenta el acelerador tras haberse quedado dormido para no llegar tarde al trabajo suponen entre dos y seis puntos menos, según la velocidad a la que se circule; hacer una llamada para avisar al jefe de que llegamos tarde, detrae seis créditos y si se salta un ceda o un semáforo, otros cuatro puntos menos y si encima se hace un adelantamiento antirreglamentario, otros cuatro créditos perdidos. Con este cuadro de infracciones, el carné por puntos ya estaría en números rojos.

De las cuatro provincias, Pontevedra y A Coruña suman la mayoría de las pérdidas de vigencia del carné por vía administrativa. En concreto, suman el 80% del total de las notificadas el año pasado en la comunidad: Pontevedra, a la cabeza con un total de 753 (casi el 41% del mapa autonómico) y, casi a la par, A Coruña, con 719 (el 39%). Muy por debajo de estas cifras están los conductores enviados de nuevo a la autoescuela en las provincias de Ourense (194) y Lugo (176).

La mayoría de los conductores multirreincidentes que agotan todos los créditos del carné son hombre. En concreto, representan casi el 90%: 1.619 varones frente a 223 mujeres, según los datos de la DGT.

La evolución en las cuatro provincias ha sido dispar. A Coruña ha sido la excepción, ya que ha sido la única en Galicia donde han aumentado las pérdidas de vigencia vía administrativa. En 2023 fueron un 16% más que las notificadas el ejercicio anterior (719 frente a 620). Mientras, en el resto del territorio se produjo un descenso de los conductores enviados de nuevo a examen: con Ourense a la cabeza de ese descenso (-17,4%), seguida de Lugo (-15,7%) y, finalmente, Pontevedra (-14,7%).

En cuanto a las retiradas de carné por quebrantamiento de condena, A Coruña lidera la tabla gallega (45 de un total de 134), seguida de Pontevedra (40), Lugo (33) y Ourense (16). Fue Lugo la única provincia gallega donde aumentaron los casos en el último año (de 19 se pasó a 33 pérdidas de vigencia vía judicial).

Intenta huir tras ser sorprendido en sentido contrario y da positivo en alcohol y drogas

La Guardia Civil detuvo a un vecino de Carballo acusado de varios delitos contra la seguridad vial y de resistencia a la autoridad por conducir sin permiso, ebrio y drogado, en sentido contrario y haber intentado darse a la fuga cuando le dieron el alto. Los hechos ocurrieron en el polígono industrial de Bértoa cuando una patrulla de servicio se encontró con un vehículo cuyo conductor circulaba de forma imprudente y en sentido contrario. Al verse sorprendido, realizó un trompo con su coche para intentar evadir a los agentes “poniendo en riesgo tanto a los usuarios de la vía como a la patrulla”. A pesar de las señales luminosas y acústicas emitidas por los efectivos de la Guardia Civil, el hombre intentó darse a la fuga, siendo finalmente interceptado. Al conductor se le sometió a las pruebas de alcohol y drogas, que confirmaron la presencia de sustancias estupefacientes y alcohólicas en su cuerpo. Al detenido ya se le había suspendido temporalmente el permiso de conducir hasta el 31 de mayo de 2025, por orden el Juzgado Penal 1 de Santiago. Un examen más detallado del vehículo llevó al descubrimiento de sustancias estupefacientes en el coche, incluyendo una bolsa con polvo blanco, presumiblemente cocaína, y otra con una sustancia marrón, posiblemente hachís, previsiblemente para consumo propio.

