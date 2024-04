La facturación por la venta de cigarrillos aumenta, aunque los estancos despachan menos cajetillas

La facturación por la venta de cigarrillos consolidó su ascenso en Galicia mientras el Ministerio de Sanidad ultimaba los detalles de su Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, presentado a las comunidades en la primera quincena de marzo, y que busca introducir mayores restricciones en el consumo de tabaco así como incrementar sus precios para combatir la adicción a esta sustancia.

Concretamente, la cifra de negocio alcanzada por los ‘pitillos industriales’ durante los dos primeros meses de 2024 –con casi 88 millones de euros– es la mejor en la serie histórica en ese periodo desde 2013. Así se desprende de los últimos datos publicados en el informe estadístico del Mercado de Tabacos que elabora el Ministerio de Hacienda.

Paradójicamente, a pesar de este sostenido incremento en la cifra de negocio, el número de unidades vendidas en los estancos gallegos ha sufrido un importante descenso a lo largo de la última década. Durante los dos primeros meses de 2014, los establecimientos habilitados despacharon 19.984.270 paquetes de veinte cigarrillos, mientras que en el presente año comercializaron 17.546.808: el descenso roza el 14%.

Para tratar de comprender esta bajada en las ventas hace falta echar la vista atrás hacia la pandemia de COVID. Fue entonces cuando muchos fumadores decidieron dejarlo o pasarse a la picadura de liar debido a su coste más bajo: más cantidad de producto por igual o menor precio.

De hecho, entre 2019 y 2021, los kilos comercializados de tabaco en Galicia se incrementaron en un 12,5%, mientras que en el mismo periodo el número de cajetillas vendidas descendía un 6%.

A pesar de que la situación epidemiológica se ha normalizado, el factor económico ha continuado siendo determinante para los fumadores a la hora de escoger su tabaco. Y es que mientras el volumen de cigarrillos industriales comercializados no ha logrado recuperar los registros de 2019, las ventas de picadura de liar continúan al alza y registraron al término de 2023 su máximo histórico, con más 306.000 kilos comercializados.

Laura Gómez, vecina de Santiago, fue una de esas fumadoras que cambió la cajetilla por la picadura de liar durante la pandemia. “Cuando comenzó el estado de alarma me pasé al tabaco de liar. Estaba en casa y no necesitaba esa inmediatez que te da el cigarrillo industrial. Me habitué y desde entonces no he vuelto a comprar una cajetilla, porque al final te das cuenta de que es mucho más económico”, explica.

A pesar de que se comercializan menos cajetillas, el precio continúa ascendiendo de manera sostenida, sobre todo, debido a su especial tributación, que supone casi el 80% de su coste.

Sin embargo, el precio del tabaco continúa siendo más barato que en el resto de países de la Unión Europea. En España, el precio medio es de 4,9 euros por cajetilla, frente a los 6 euros en Alemania y Bélgica y en Francia supera los 10.