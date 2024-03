La Xunta cumplirá la ley y topará los alquileres en los concellos que lo soliciten

La Xunta se reunirá el martes con los Ayuntamientos interesados en poner un tope a los alquileres, como es caso de A Coruña, y con “el sector”, para explicarles la tramitación y presentarles “estudios” de la Xunta. En esa jornada, señala el Gobierno gallego, se expondrá “lo que defendió la Xunta desde el principio: que no va a declarar de oficio zonas de mercado residencial tensionado, pero que tampoco se opone a su declaración y reconocimiento”. Siempre, aclara la Xunta, que “las solicitudes de los Concellos interesados estén debidamente argumentadas y justificadas”, y acompañadas de estudios y análisis “que exigen tanto la ley estatal como la normativa autonómica”.

La Xunta se posicionaba así después de que el PP anunciara que las comunidades gobernadas por el PP no iban a aplicar el índice de precios de alquiler, que arrancó ayer con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya que consideran que reduce la oferta de inmuebles, fomenta la economía sumergida y supone un “suicidio inmobiliario”. Los ‘populares’ auguran un “estrepitoso fracaso” al índice de precios de alquileres, dado que ninguna comunidad autónoma –salvo Cataluña– informó formalmente de sus “zonas tensionadas” para su aplicación.

La Xunta explica que no se desmarca de Génova. Por iniciativa propia no aplicará un tope a los precios de alquiler, pero está abierta a tramitar las peticiones municipales siguiendo la ley, e invita a los Ayuntamientos a una reunión el martes para negociarlo.

Así, la vicepresidenta segunda de la Xunta y concelleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, afirmó que “es una mala ley”, un “auténtico fracaso” y que está recurrida “por Galicia y otra siete comunidades porque entendemos que es anticonstitucional”.

Pero también afirmó que “tenemos que cumplir la ley”, y tramitarla, aunque no estén de acuerdo. En el caso de A Coruña, el único gallego que por ahora ha pedido el tope de preciosde alquiler, afirmó que el Concello “nos tiene que hacer el aporte del estudio al que la ley le obliga” para poner en marcha la declaración, y defendió que la solicitud “en todo caso no puede ser” para todo el municipio porque no “cumpliría” los requisitos.