El Tribunal de la UE excluye a Galicia de la condena por polución agrícola del agua

Galicia queda excluida de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sí condena a España por incumplir la normativa comunitaria de protección de las aguas contra la contaminación por nitratos –utilizados en la agricultura– en otras ocho comunidades.

Tras analizar hasta 23 puntos del territorio gallego, la resolución emitida ayer por la Sala Sexta del alto Tribunal europeo asegura que la Comisión no ha probado que la contaminación medida haya sido causada “por nitratos de origen agrario” en dos puntos. En los 21 restantes analizados en Galicia “se desprende que no es necesario designar como ‘zonas vulnerables’ las zonas de captación relevantes para esos puntos de medición”. Así lo refleja la sentencia, al tiempo que señala otros quince puntos de medición “dependientes de la comunidad autónoma de Galicia, en los que se detectó eutrofización” (contaminación por aporte en exceso de nutrientes inorgánicos) y que de forma inicial no aparecían en la demanda. Con todo, en el texto final, el TJUE desestima parte del recurso en que ya no se señalaba a Galicia y que tampoco tendrá que cargar con las costas del procedimiento. Fuentes de Medio Rural confirmaron la no afectación de la comunidad y organizaciones ecologistas consultadas situaron únicamente esos puntos analizados en terrenos próximos a explotaciones agropecuarias de Ourense.

El Tribunal estimó así, aunque parcialmente, el recurso presentado por la Comisión Europea (CE) en diciembre de 2022, que llevó a España ante la Justicia europea por haber incumplido obligaciones de esta normativa –que busca acabar con la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales debido a la agricultura y la ganadería intensivas–. Bruselas señalaba que España no había designado como zonas vulnerables a los nitratos un total de 82 zonas contaminadas en Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Islas Baleares, Madrid y Valencia. Comenzó una investigación para supervisar la designación de “zonas vulnerables” a los nitratos y las medidas previstas en España.

Ahora, el TJUE dictamina que España incumplió la obligación comunitaria de designar “área vulnerable” a las zonas de captación de agua por escorrentía (aguas superficiales) o por infiltración (subterráneas) diversas zonas de las Islas Baleares, la comunidad de Madrid y de Valencia. También, que no se establecieron las medidas obligatorias necesarias en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Madrid,... y que no se adoptaron medidas adicionales en las cuatro comunidades citadas, además de Murcia.