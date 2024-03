“El poliuretano se usó mucho en los 90 como aislante, pero se descubrió que era contaminante”

Las causas por las que se produjo el trágico incendio ocurrido el psado día 23 en Valencia, en el que perdieron la vida diez personas, todavía son objeto de estudio. El poliuretano está bajo la lupa, pero es un material que no tiene por qué ser peligroso y menos si se emplea en un edificio.

¿Algún fallo en el sistema de ventilación?, ¿la inflamabilidad de los materiales de la fachada? Los expertos señalan que todavía es pronto para achacar al polímero la propagación de las llamas. Así lo indica también Lucía Fernández, responsable técnica del Colegio de Arquitectos de Galicia. La profesional recuerda que es un material que se fue reemplazando por sus características altamente contaminantes. En la comunidad se usó sobre todo en las construcciones de las décadas de los 90 y 2000, una época en la que se levantaron cerca de 370.000 viviendas.

–¿Cómo de presente está en las construcciones gallegas el poliuterano?

–En el Colegio de Arquitectos estamos reuniendo los datos de los diferentes materiales empleados en Galicia a lo largo de los años, pero aún no los tenemos informatizados. La idea es llegar a hacer una base de datos para que sea de utilidad. Empezamos recopilando cifras de la madera.

–¿El uso de este polímero corresponde a una época? ¿Se sigue empleando?

–Se sigue usando en un porcentaje menor. Su mayor auge como aislante fue entre los 90 y los 2000, dado que la primera ley que obligó a aislar se aprobó en el 79. Era un material económico y se usaba mucho. Sin embargo, más tarde se descubrió que la forma en la que se aplicaba en aquella época –sobre todo en espuma– se degradaba y con los años perdía sus capacidades. Además, era muy contaminante. Emitía muchas partículas al ambiente.

–¿Es preocupante que se dejase de usar y que haya edificios que lo contienen?

–Con el poliuretano se fabrican muchos formatos, pero suele ir mezclado con otros materiales y tiene mejor comportamiento al fuego. Por decir poliuretano no estamos diciendo nada en concreto. Hay muchas maneras de emplearlo. Además, en nuestro parque inmobiliario no todas las viviendas de la época cumplían la normativa y no estaban aisladas.

–Lo de Valencia, ¿es una excepción?

–Lo que está claro es que no hay que demonizar al poliuretano. No se sabe si lo había en Valencia. Hoy en día se sigue usando con todas las garantías. El mundo de la construcción evoluciona muy rápido. En nuestros edificios, no debería haber materiales inflamables por la normativa del 96. Ya entonces se limitaba el uso de materiales inflamables en fachadas. Puede haber cosas que no nos demos cuenta. Quizá el adhesivo para adherir. Por eso la normativa se va mejorando con los años.

–¿Cuáles son los principales cambios a la hora de construir?

–Ahora se sabe que el aislamiento exterior funciona muy bien, es más eficiente. En Galicia se construía con hoja de ladrillo interior. El edificio de Valencia en 2005 era innovador porque se aisló por fuera, algo que ahora se les añade a los edificios o ya se incorpora en las obras nuevas. En los últimos diez años es uno de los principales cambios. Ha crecido exponencialmente, ya sea con fachada ventilada o no ventilada.

–¿Las comunidades que deciden incorporar este revestimiento tienen alguna ayuda?

–Con las ayudas de los fondos Next Generation, muchas comunidades decidieron cambiar las fachadas. Por cierto, se emplean materiales incombustibles o son combustibles pero que no generan llamas. En Valencia no tenemos claro que no se cumpliesen los requisitos, aunque si lo que se usó lana de roca, estaríamos ante un material que no prende.

–Se habla de que el fuego se propagó con facilidad porque se generó el “efecto chimenea”, típico de las fachadas ventiladas… ¿Cómo funciona?

–Sí, el efecto chimenea ocurre en fachadas ventiladas. Pero, en edificios altos, actualmente, vas a tener el edificio dividido en sectores que, además, están separados por elementos inífugos. Están totalmente separados unos de otros. También por las fachadas, para que no se propague. En los sistemas ventilados se cortan las cámaras de aire, se sectorizan para que no haya efecto viento. Ya entre otras cosas se hace así porque si corre mucho el aire entre las fachadas no funciona térmicamente. En el caso de Valencia no sabemos si estaba bien sectorizada o con qué elementos, si alguno falló… lo que está claro es que la normativa lo exige.

–¿Qué garantía hay de que los edificios gallegos sean seguros?

–El porcentaje de que haya un problema es mínimo. Las limitaciones son a partir de 18 metros para el material de revestimiento de fachada y de 28 para los aislantes –edificios de más de nueve plantas–. No hay tantas viviendas de esa altura aquí, ni de 2.500 metros por sector. Además, lo de Valencia fue un siniestro. No significa nada que tengamos un edificio de 14 plantas con fachada ventilada, no debería pasar en ningún caso.

–Las limitaciones son a partir de las nueve plantas, pero ¿qué pasa con el resto de edificaciones? Si no hay por qué cumplir ninguna norma...

–Las viviendas más pequeñas seguramente no están sectorizadas. Si arde una planta, no tiene por qué arder la segunda. Los elementos constructivos de aquí, de por sí, ya son resistentes al fuego. Hormigón, ladrillo, las distancias entre ventanas… con que haya un metro ya sería suficiente. Las características de seguridad se cumplen igual, precisamente por eso la norma no recoge que sea necesario tener en cuenta otros parámetros. Esos edificios ya van a cumplir de por sí.

–En Valencia ya se reunió un comité de expertos que realizará una inspección de los edificios; por otra parte, en Cataluña el Colegio propuso crear la figura de un arquitecto de referencia para dar respuestas a las comunidades de vecinos, ¿se plantea hacer aquí lo mismo?

–Nos parece una idea interesante. Los edificios de más de 50 años deben pasar una inspección y tras ella se recogen sus datos. Sin embargo, sería interesante crear esta figura para aquellos inmuebles que tienen menos de 50 años.

JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ EXJEFE DE BOMBEROS “Si salimos a las escaleras y vemos humo debemos regresar, no continuar”

José Ramón Sánchez. / Iñaki Osorio

José Ramón Sánchez es experto en prevención de incendios. Entre 2007 y 2012 coordinó el parque de bomberos de Ourense, un equipo siempre mermado por la falta de personal. Al poco, abandonó su puesto para hacer lo mismo en Santiago. Allí estuvo al frente del accidente de Angrois. Desde su experiencia lidiando con situaciones límite asegura que es fundamental seguir siempre las instrucciones de los bomberos, aunque cambien de estrategia más de una vez durante la emergencia.

Sobre cómo actuar explica que lo más recomendable, si las llamas no están muy extendidas, “es ir cerrando todos los habitáculos a nuestro paso y colocarnos en la habitación más alejada de donde se inició”. Preferentemente, indica, cerca de las ventanas: “Si se estimula demasiado, podremos tener la posibilidad de ser vistos por los bomberos para un rescate”.

En caso de incendio la recomendación es alejarse del fuego e ir cerrando puertas. Si se expande, tratar de hacerse visible para los bomberos

Para el resto de vecinos, si el fuego se produce en el interior y va hacia afuera (que es lo más habitual, no lo que pasó en Valencia) tienen que tener en cuenta que el incendio se va a intentar expandir. Las zonas elegidas van a ser los tiros más verticales que tenga el edificio: el de la escalera o el de los ascensores. “La recomendación es siempre no salir a las escaleras si ya se ve el humo. Además se dificulta el acceso de los bomberos”, asegura. La clave es alejarse lo antes posible, cerrar puertas e intentar hacerse visible.

“Las evoluciones de los fuegos son diferentes. En Galicia se construye de otra manera y parece menos probable que pueda llegar a pasar algo así”, indica Sánchez.

Por otra parte, los trapos húmedos bajo las puertas siempre ayudan. “No se puede echar agua directamente a las llamas, lo mejor es humedecer un trapo y ponerlo en las puertas porque van a absorber e impedir en parte que entre el humo y aguantemos mejor mientras esperamos un rescate”.

También explica que en caso de que podamos salir de la vivienda nunca se debe emplear el ascensor. La bajada se debe de hacer siempre pegados a las paredes y asegurando que no haya humo subiendo.