La IA en las aulas, ¿aliada o adversaria de la enseñanza?

Nuria es alumna de un centro escolar concertado en Vigo que ya usa un programa de inteligencia artificial (IA) para las tareas de inglés en casa, con el consentimiento de su docente. La novedosa actitud de su profesora de Secundaria queda reflejada en el consejo que da a sus alumnos: “No dependáis completamente de la IA; utilizad vuestras habilidades de investigación y redacción para complementar la información y verificarla para evitar errores”. Esas otras tareas son las que puntúa.

Y esa tecnología que cruza la información disponible en internet en tiempo real y aprende de las personas que interactúan, puede ofrecer respuestas a problemas y ejercicios muy variados con un nivel de corrección y calidad que sorprende, lo que está haciendo las delicias de muchos estudiantes gallegos.

Esta alumna gallega es un ejemplo representativo del 40% de familias que en España reconocen haber empleado programas informáticos diseñados para simular conversaciones humanas (‘chatbots’) para ayudarles con los deberes.

Siete de cada diez progenitores han utilizado alguna vez herramientas de IA, según un estudio sobre el impacto de la tecnología en los hogares y en las aulas elaborado por la plataforma digital de padres y madres “Empantallados” y la consultora GAD3, que acaba de desvelar esos novedosos datos.

También se desvela que algo más de la mitad de las familias (53%) no ven bien que sus hijos utilicen la IA para las tareas escolares. Es decir, el informe dibuja un panorama bastante polarizado. Desde otro punto del sistema educativo, Sandra, una profesora del Grado en Química de la Universidade de A Coruña ya invierte la mitad de tiempo en diseñar los exámenes –reconoce– desde que usa una aplicación con IA.

La directora del IES Valadares de Vigo, Patricia Mena, explica que en el claustro se integra un grupo de profesores que usan tecnologías en el aula, pero aún no hay una “postura consensuada” a nivel de centro. “Hay profesores que en sus clases usan ChatGPT, por ejemplo en inglés y en gallego. Proponen ejercicios a los alumnos y luego los valoran, con sentido crítico”, avanza.

Pasó con la irrupción de Google, antes con la llegada del “Rincón del vago”, con la Wikipedia y luego diversos portales web para copiar trabajos académicos. La incorporación más reciente de la IA al aula, con múltiples aplicaciones generativas, cosecha –de nuevo– legiones de apocalípticos e integrados.

Este periódico ha hablado con directores y docentes de Secundaria y profesores de la Universidad de Vigo (UVigo) acerca de la irrupción creciente de esta herramienta inteligente al aula, sobre todo, de su uso prácticamente inevitable por parte de los alumnos. La respuesta por parte del profesorado es que su uso, en el cotexto del aula aún “es minoritario”. Pero el avance de la IA es un hecho: la propia UVigo ya implantó el curso pasado (2022-23) un Grado en Inteligencia Artificial.

Frente a los lemas catastrofistas en torno a ChatGPT y los miedos sobre la calidad en el aprendizaje de los alumnos, son cada vez más las voces en el entorno educativo que señalan a esta aplicación como una herramienta más.

Los padres tenemos un nuevo papel: el de mediar entre nuestros hijos y la tecnología. Elena Martínez Gallardo miembro del equipo de Empantallados nos habló ayer de "Móviles y otras pantallas: una oportunidad para educar" , sesión dirigida a padres secundaria y bachillerato. pic.twitter.com/afESSClj8Q — Torrevelo-Peñalabra (@torre_penalabra) 27 de enero de 2023

El presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), Julio Rodríguez Taboada, también presidente de la Asociación Galega do Profesorado de Matemática (Agapema) y que ejerce en el IES As Barxas de Moaña es uno de quienes aún no aboga por el uso de IA en el aula. “Las herramientas de IA en matemáticas aún exigen supervisión, porque a veces fallan en el planteamiento de problemas complejos”, añade. Ahí estaría la importancia del alumno de captar en dónde el problema matemático se ha torcido. Plantean, por tanto, que el alumno acabe de supervisar (y razonar) lo que el programa lanza. Ese podría ser el ejercicio puntuable.

Evaluación

¿Las posibilidades que ofrece ChatGPT obligará a replantear los métodos de evaluación del sistema educativo actual? El director de la Escuela de Ingeniería Informática, Francisco Javier Rodríguez explica que aún no usa IA en las materias que imparte, pero “en varias de nuestras asignaturas estamos planteando el uso de “Copilot” –un programador de pares de IA que ofrece sugerencias para autocompletar y colabora en la programación– como una herramienta más.

El presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), Fernando Suárez Lorenzo, se muestra partidario de ajustar ya el modelo educativo a estas herramientas como ChatGPT. “Es una oportunidadd, porque la tecnología va a a formar una parte fundamental de su vida y debemos verla como una ayuda; un aliado”.

Así, el experto informático valora que habría que valorar exposiciones, debates y otros métodos en el aula con los que el alumno pudiera probar lo aprendido. “Usarlo de modo que permita implementar sus conocimientos, no sustituir aprendizajes”, asegura. De todos modos, Suárez destaca que la IA no es, realmente, una tecnología nueva. “Tiene unos 70 años, pero está en unafase dulce”, destaca.

El profesor de la aUVigo, Jesús Deibe Fernández Simo, del Departamento de Análise e intervención psicosocioeducativa, después de la polémica surgida en torno a la posibilidad de que los alumnos hagan sus deberes con este nuevo sistema de búsqueda inteligente, cree que el peligro de plagio si se hace uso del ChatGPT “puede plantear problemas en algunos casos,”. Del mismo modo, plantea cierta necesidad de que la UVigo refuerce también las “armas” tecnológicas con las que persigue los plagios y que actualmente podrían no ser eficaces para detectar trabajos realizados con IA. “Para detectar la autoría en tesis doctorales, aplicamos las herramientas que nos facilita la institución, pero se resumen al aplicativo Turmitin”, resume.

No obstante, Deibe añade que sí hablan de ética –cada vez más– y del compromiso que deben de tener con el aprendizaje a los alumnos. “Para este sistema, quizás no haya un software actualizado para detectar plagios”, se muestra preocupado. Aún así, según Fernández Simo “en el proceso de acompañammiento piscoeducativo es muy difícil aplicar IA, porque hay aún muchas cuestiones que son solo observables y analizables –dice– por el ojo humano. De todos modos, con la finalidad de atajar este contratiempo, apuesta por “agudizar la forma de evaluar”. “Lo que debemos hacer como docentes es diseñar diferentes instrumentos de evaluación, es decir, no depositar toda la confianza y todo el peso en un único trabajo académico”, concreta.

“La IA puede cambiar la vida a las personas con diversidad funcional y problemas de aprendizaje”

“Proponemos que la luz viaja siempre en línea recta, por ejemplo, y dejamos que los alumnos investiguen: ¿por qué no siempre?, ¿en base a qué? o ¿con qué consecuencias?”, asegura el docente de Primaria, experto en Tecnología, Manel Rives. Entre los que predica con el ejemplo está este formador , aue entre sus acciones reconoce la de “ayudar a los educadores a transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptándolo a las necesidades del siglo XX Asegura, no obstante, que entre el profesorado aún prolifera “el miedo o incluso rechazo frontal” a nuevas herramientas como la IA.

“La tecnología en el aula está siendo muy cuestionada en la actualidad”, repasa el profesor en relación a un ‘sello’ recientemente creado en Madrid, por ejemplo, para aglutinar a los centros que no usan pantallas. “Se vuelve a acciones memorísticas y a exámenes muy transmitivos para demostrar los conocimientos”, valora. Para Rives, “los alumnos tienen que que escribir a mano, pero, también, hacer un buen uso de la tecnología en el aula”. “El potencial que la IA para las personas con diversidad funcional y las que sufren problemas de aprendizaje es altísimo: puede literalmente cambiarles la vida”, asegura. “Debemos ponerlas en manos de nuestros pequeños y pequeñas por encima de soluciones pobres de la administración”, sostiene.