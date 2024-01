Un buen plan para 'mates' y lectura... si no se queda en anuncio

De la felicitación con cierta desconfianza, a la crítica con cautela: “Una idea que puede ser buena, pero falta conocer su desarrollo”, o “mientras no se alcance un pacto educativo, vamos a estar siempre igual: a golpe de anuncio en periodo electoral...”. Así recibieron los directores de centros educativos públicos el anuncio del Gobierno, planteado por Pedro Sánchez en el cónclave socialista en Galicia: un plan de refuerzo escolar en matemáticas y comprensión lectora, dotado con más de 500 millones y que obedece –reconocieron– a los malos resultados en PISA.

El plan, que aún se estaría negociando con los socios de investidura, del gobierno central, afectaría en nuestra comunidad a 130.793 alumnos (con datos de la Consellería de Educación de este curso 2023-24), ya que incluye a los estudiantes que van desde 3º de Primaria a 4º de ESO; de un total estimado en 4,7 millones de alumnos en España.

“Nos gustaría saber si implica más recursos o supondrá mayor sobrecarga al profesorado y a los equipos directivos de los centros, porque con el anterior Plan PROA, se pagaba 10 euros la hora a los voluntarios, si los había, en el propio centro; o si no, contrataban a un docente por solo media jornada”, valora el presidente de la Federación galega de directivos de centros de ensino público (Fegadicep), Francisco Lires. Se refiere este docente veterano al histórico Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo, que ya entre los años 2005 y 2011 se impulsó en las aulas, destinado a los centros públicos y concebido como un programa de cooperación entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas.

Reacción de la Xunta

La Xunta tampoco tardó en reaccionar ante el anuncio. El conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, lo ve como una “rectificación absoluta” ya que considera que es “contrario” a la Lomloe y a la política educativa impulsada por el Gobierno central. Este nuevo plan, que Educación presentará el jueves a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Escolar, es “una rectificación a lo grande” y supone “una fase de arrepentimiento” por parte del PSOE tras la reforma educativa emprendida, aseguró. “Casi se podría decir que el PSOE, en materia educativa, se cayó del caballo”, argumentó ayer Rodríguez tras un acto en Ourense.

“Siempre criticamos a la Lomloe, a la que definimos con el sobrenombre de la ley del ‘qué mas da’”, expresó. “Hay que combinar el conocimiento con la competencia. Además rebajaba los niveles de exigencia en los materiales educativos y los cargaba de ideología, añadió. Frente a ello ha defendido el modelo educativo gallego: en el informe PISA Galicia se sitúa en el puesto 12 y España en el puesto 28.

Entre las voces de los docentes, por ejemplo el profesor Carlos Ferreiro, del IES As Lagoas, que considera que estas medidas “no pueden hacerse de manera impositiva, puesto que cada centro tiene una realidad especial, y quizás una medida que es favorable para un centro, no lo es para otro”. “Tampoco hay que obsesionarse con los indicadores PISA pues, en general, hubo un descenso en los indicadores en todos los países. ¿Podría haber otros factores como, por ejemplo, el uso inadecuado del móvil entre los jóvenes? Habrá que preguntarles a los profesionales que ejercen la educación, en qué se falla. No se puede improvisar inversiones costosas que no lleguen a cumplir los objetivos”, valora.

Presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), Julio Taboada: "Reducción de ratios y formación del profesorado son esenciales" El presidente de la Federación española de sociedades de profesores de Matemáticas (FESPM), Julio Rodríguez Taboada, valora positivamente la iniciativa anunciada por el gobierno, “pues supondría una importante inyección económica para mejorar aspectos básicos de la educación”. Desde la FESPM “también valoramos positivamente el hecho de que se considere la educación matemática como un aspecto fundamental en la formación de las personas”, reflexiona.

“Alguno de los aspectos citados en el anuncio, como la reducción de ratios y la formación del profesorado, son esenciales para que este plan llegue a buen puerto. Una enseñanza de calidad, inclusiva y enfocada en la comprensión más que en la reproducción precisa de ratios menos numerosas, que permita un trabajo más cercano e individualizado, atendiendo todas las diversidades presentes en el aula”, prosigue este docente gallego que actualmente imparte clase en el IES As Barxas, de Moaña y preside la Asociación galega do profesorado de educación matemática, Agapema. De hecho, recientemente y tras conocerse los resultados obtenidos por los alumnos españoles en PISA, Julio Rodríguez hizo público un análisis de su autoría, en el que se aludía ya a la formación del profesorado de esta disciplina de ciencias exactas y con algunas recomendaciones en la línea de las medidas que ahora se establecen.

“La formación del profesorado es un pilar fundamental para cualquier mejora en educación matemática”, completa Rodríguez. “Es preciso invertir en un buen plan de formación permanente del profesorado, ambicioso, pensado a largo plazo, que acompañe al docente a lo largo de su trayectoria profesional. También es necesario repensar la formación inicial del profesorado, tanto de Primaria como de Secundaria, analizando puntos débiles y planteando medidas que mejoren la formación didáctica y matemática de unos y otros”, expone. Eso sí, se muestra opuesto a las críticas que consideran este proyecto una “enmienda” a la Lomloe. “Al no entrar en temas curriculares, sino en ratios o formación docente”, la FESPM considera que no se produce modificación alguna.

Los tres pilares del plan

El plan perfilado por el Gobierno incluye en primer lugar desdobles de aulas dentro del horario lectivo para que los docentes puedan trabajar con menos estudiantes cuando se impartan estas dos materias. Es decir, bajar la ratio. Además, en segundo lugar, incluye profesorado de refuerzo para niños con dificultades con clases extraescolares para que los padres no tengan que acudir a un centro privado, según señalaron fuentes gubernamentales. Y, en tercer lugar, un plan de formación para el profesorado.