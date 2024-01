El año pasado más de 12.600 estudiantes se presentaron en Galicia al examen de selectividad y, de ellos, un total de 333 candidatos con necesidades específicas de apoyo educativo precisaron una adaptación de la prueba. La cifra es muy superior a la registrada una década atrás, cuando la CiUG, el organismo encargado de gestionar el acceso a la universidad en Galicia, contabilizaba un total de 35 aspirantes que exigían esa adecuación, diez veces menos. Si antes suponían un 2 por mil, ahora representan un 2,5 por ciento, calculan desde la CiUG, que no aventura explicaciones al respecto. El salto comenzó a notarse sobre todo a partir de 2018. De 2018 a 2019, la cifra de alumnos con adaptaciones en la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) se triplicó, desde 25 a 84 alumnos, y casi lo mismo sucedió entre 2019 y 2020, el curso de irrupción de la pandemia, al pasar de 84 a 241.

En el caso de la UVigo, el incremento se traduce en más aulas destinadas a este alumnado. Lo habitual era contar con un aula en cada uno de los tres campus (Ourense, Vigo y Pontevedra) y este año la previsión es disponer de tres en Ourense, tres en Pontevedra y cinco en Vigo, además de otra en A Rúa y aparte de la habitual comisión delegada en el Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Pontevedra, gracias a cuya colaboración, explica Iván Area, delegado del rector de la Universidade de Vigo en la CiUG, es posible atender al alumnado con adaptaciones más complejas.

Tal y como explica la CiUG en su web, si bien los contenidos y los criterios de corrección son los mismos para todos los candidatos, las adaptaciones pueden ir desde facilitar ayuda para acceder al lugar en el que se realiza el examen a aumentar el tamaño de letra de los enunciados, lectura de los enunciados, la localización en un emplazamiento concreto del aula o emplear criterios específicos para corrección en caso de dislexia, entre otros. En concreto con los casos de dislexia, las instrucciones son que los exámenes se evalúan “en función del contenido y no por la presentación, la ortografía o la forma de expresión” y que en materias no lingüísticas las faltas no penalicen en la nota final. Otra de las posibles adaptaciones, en función de la documentación aportada por el alumno, es la ampliación en media hora de los tiempos de cada test.

Esa media hora extra está incluida en la planificación diaria para la ABAU realizada por la CiUG, que esta semana retocó los horarios que había presentado como definitivos hace alrededor de una semana. En concreto, ha desplazado el examen de la Segunda Lengua Extranjera desde la tarde del miércoles a la mañana del jueves para evitar que coincida con el de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales.

Por otra parte, la CiUG ha publicado esta semana los avisos para participar en las comisiones delegadas y en las de evaluación destinadas a profesores universitarios y de enseñanzas medias. No hay variaciones en las gratificaciones, que mantienen las cuantías de los últimos años. Quienes corrijan recibirán 435 euros y quienes vigilen cien menos. Para los que asuman ambas tareas, está previsto un 90% del total de la gratificación por colaborar en cada comisión. Los potenciales correctores disponen de más de una treintena de materias para elegir.