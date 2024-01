Los trenes matinales acumulan grandes retrasos, de más de media hora, en la estación de A Coruña por un problema eléctrico. Una falta de suministro por parte de la empresa prestadora del servicio ha provocado que no funcionasen los sistemas de señalización, informa Adif. La incidencia ocurrió a primera hora de la mañana y obligó a interrumpir la circulación en el ámbito de la estación herculina. No partieron ni el tren a Ourense de las 07:45 horas, ni el de Vigo de las 08:00.

El incidente ha provocado esperas dentro de los convoyes y en la propia estación, donde se arremolinaban los usuarios a la espera de soluciones.

Esta incidencia ha sido provocada por una falta de suministro eléctrico por parte de la empresa suministradora. — INFOAdif (@InfoAdif) 11 de enero de 2024

A los viajeros se les trasladó que no había "electricidad en el puesto de mando y la señalización de la vía no funciona", por lo que los trenes no podían rodar. Algunos recibieron un SMS de Renfe informando de que "debido a una avería de Fenosa, la estación de A Coruña no dispone de tensión eléctrica, sin previsión. Busquen otros medios alternativos si lo desean. Disculpen las molestias".

El personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia "lo antes posible", informa el administrador ferroviario, sin que los viajeros puedan conocer cuánto tiempo más de espera les aguarda.