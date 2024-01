El Ministerio de Sanidad impuso ayer el uso de mascarillas de forma obligatoria en los centros sanitarios –es decir, hospitales y centros de salud y solo se recomienda en residencias y farmacias– de todas las comunidades autónomas. Lo hizo en contra del criterio de 11 autonomías que no tomaron esta decisión y que, al mismo tiempo, censuran las formas empleadas por el Gobierno al no haber sido capaz de consensuar la medida. Entre ellas, Galicia, donde el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, lanzó críticas contra la ministra Mónica García por “la forma de proceder, que rompe 20 años de funcionamiento, de colaboración y cohesión del Sistema Nacional de Salud”. “Ha actuado de forma unilateral y desafortunada”, insistió el conselleiro, a pesar de existir una propuesta “de consenso trasladada” al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). “No estamos en una situación de riesgo para la salud pública y Galicia no se opone al uso de las mascarillas; es más, fuimos la primera comunidad en la que se recomendó su uso”, general desde el pasado 29 de diciembre, prosiguió Comesaña.

Los ingresos por gripe A y COVID suben y ahora ya son uno de cada cuatro que llegan a Urgencias No obstante, para atender a la “singularidad” de cada territorio, el Ejecutivo ha decidido permitir a las administraciones territoriales que retiren la obligación y la conviertan en “recomendación” cuando registren un descenso de infecciones respiratorias durante dos semanas seguidas. En el caso de Galicia y a juzgar por los últimos datos disponibles del Sergas, el “pico” de infecciones respiratorias estaría ya en descenso, desde hace aproximadamente una semana. La caída porcentual –aseguran– es de 1,8 puntos, con una “positividad del 26%” a fecha de hoy en nuestra comunidad. “Hay 772 hospitalizados; es decir, 72 menos y dos personas menos el la UCI, 35”, explican. De confirmarse, los datos implican que en Galicia la obligatoriedad del uso de mascarilla podría extenderse solo al período de una semana. Tal y como habían avanzado fuentes del Ministerio de Sanidad, la administración aplicó una declaración de actuaciones de obligado cumplimiento –un mecanismo contemplado en el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud– con el objetivo de frenar la oleada de infecciones respiratorias, en máximos tras las Navidades. Otra de las patatas calientes que se planteó sin éxito en la reunión del pasado lunes, el tema de as “autobajas de tres días por enfermedad leve”, fue excluido del documento que finalmente el Ministerio hizo llegar ayer a las comunidades. No obstante, la medida no ha sido descartada. Mónica García ha reconocido que están “al inicio de hablar de esta medida y de poder entendernos [...] porque no solamente es competencia de este ministerio”, expresó. También aseguró que se trata de una reflexión “que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo en el sistema sanitario”. Esta medida, que anunció la propia ministra e incluida en el escrito de la primera reunión del CISNS, no alcanzó ningún acuerdo, por lo que se pactó un plazo de 48 horas para que las comunidades aportasen sus alegaciones. Pero se excluyó del acta de ayer, que tuvo más cambios, como la necesidad de comunicar más las campañas de vacunación y la importancia de ventilar.