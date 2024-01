La Xunta eleva finalmente la alerta por la marea de pellets de plástico en Galicia al nivel 2, algo a lo que se había negado hasta ahora y que en la vecina Asturias se había está activado. Esta medida permitirá la interveción del Estado. El paso a un segundo nivel de emergencia lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

En declaraciones a los medios en A Estrada, Rueda ha asegurado que "si es el requisito que nos están pidiendo" para que el Gobierno central colabore en la limpieza de estos residuos plásticos, "no tenemos ningún problema en hacerlo"

El presidente gallego, que este martes ha visitado la playa de O Espiñeirido, en Porto do Son, uno de los primeros arenales a donde llegaron estas bolas de plástico, ha exigido al Gobierno que combata esta contaminación en el mar, "que es donde se tiene que hacer ese trabajo".

Las bolitas de plástico que arrojó al mar el 'Toconao' al perder un contenedor, a su paso por aguas lusas hace un mes y que han llegado a una treintena de playas de Galicia, siguen generando preocupación. Sin ir mar lejos, Asturias decretó esta mañana el nivel más alto de alerta en el Plan Territorial de Contingencia por Contaminación Marina Accidental en el Principado a raíz de la crisis de los pellets. No solo Asturias ha reaccionado, sino que el Gobierno Vasco, aunque no espera que los residuos de la marea de pellets de plástico se dejen ver esta semana frente a la costa de Euskadi, activará un plan de emergencia marina y tratará de recogerlos en alta mar para minimizar la cantidad que finalmente llegue al litoral vasco.

Informe

Galicia, finalmente, ha elevará también el nivel de alerta. Como informa hoy Faro, la decisión se tomar después de que la vicepresidenta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez adelantara ayer que los análisis de las bolas de plástico, hechos por el Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial (Cetim), “no son tóxicas ni peligrosas, pero es plástico”. En concreto, están compuestas de tereftalato de polietileno, conocido como PET, un tipo de plástico de la familia de los poliésteres. También aseveró que en estos momentos no consta que haya aves o peces afectados por su ingesta.

Las conclusiones completas de dicho informe, al que ha tenido acceso Faro, explican que el nivel de peligrosidad y de toxicidad de este tipo de materiales plásticos "no se deja a un criterio subjetivo", sino que existe una regulación "que define de forma clara si el material se considera tóxico y peligroso o no". También, este mismo reglamento determina el nivel de toxicidad y de peligrosidad que presenta "y en función del mismo se describen las medidas para su manipulación o transporte".

La principal conclusión, como ya se había adelantado, "es que no es peligroso". En este sentido, "todos los riesgos contemplados por la normativa vigente quedan exluidos, tanto para el producto como para sus ingredientes de forma individual".

Pero añade otra conclusión relevante, y es que "el producto es apto para uso alimentario".

PSdeG y BNG

Por su parte, el candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, instó esta mañana al Gobierno gallego a que elevara el nivel de alerta, como finalmente ha ocurido, y acusó al titular del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, de "ocultar" el problema.

En declaraciones a los medios en A Illa de Arousa, Besteiro ha recordado que hace un mes que Rueda, también candidato del PPdeG a la reelección, "convocó elecciones". Tras ello, ha señalado que "se fue de vacaciones y ocultó lo que estaba ocurriendo en el litoral".

"Un mes en el que no se preocupó de la gente del mar", ha dicho Besteiro, que ha avisado de las consencuencias que esta marea de plásticos puede tener para el pescado y para el marisco. "En definitiva, un mes sin pisar ni una sola playa de nuestro litoral, un mes que refleja una catástrofe no solo medioambiental, sino también institucional", ha sostenido.

En este sentido, ha asegurado que él no culpa a la Xunta de la marea plástica, sino que acusa al presidente y al Gobierno gallego de "ausencia, incompetencia y de mentir a los gallegos". Frente a ello, Besteiro ha sostenido que los gallegos se merecen un gobierno que les diga la verdad y no les mienta.

Por otra partre, el BNG ha declarado hoy que "urgente que el presidente de la Xunta" comparezca en el Parlamento para "dar toda la información al respecto de qué está pasando, qué información tiene el gobierno y qué medios se van a poner a disposición", porque "evidentemente estamos ante un problema ambiental muy grave que requiere toda la transparencia y toda la información".

"Lamentablemente, esto es justamente lo que falta. Estamos viendo cómo el Partido Popular de Galicia repite el mismo manual que durante el Prestige. Primero, oculta el problema; segundo, intenta minimizarlo", ha observado, para añadir que, a continuación, aplica la "manipulación y propaganda informativa".

"Y vemos un Gobierno que está absolutamente superado y que parece que ya importa más su campaña electoral que darle una respuesta a una crisis ambiental de este nivel", ha remarcado Pontón, quien apeló a que "pasamos de Rajoy diciendo durante el Prestige que eran unos hilillos de plastilina a que justamente desde Madrid (en un desayuno de Europa Press), Rueda diga que esto son unas bolitas de plástico", pese a que es "nada más y nada menos que un vertido de 25 toneladas de plásticos contaminantes".

Voluntarios vuelven a limpiar las playas

Voluntarios se han organizado este martes para limpiar algunas playas de las provincias de A Coruña y Pontevedra a las que ha llegado el vertido de los pellets de plástico.

Aunque gran parte de las limpiezas han surgido de forma espontánea por parte de la ciudadanía, la organizada en Nigrán está coordinada por el Ayuntamiento y cuenta con la colaboración de la Asociación de Escolas de Surf Patos y el Club Marítimo de Panxón.

Dede las 10:00h, 150 voluntarios aproximadamente, más personal de limpieza y brigada medioambiental del Concello de Nigrán trabajan en las playas de Patos, Prado Cansadoura y Madorra.

Además, han lanzado una serie de recomendaciones para proceder a la limpieza. Entre ellas, acudir con guantes, no excavar en la arena y limpiar solo la capa superficial, no extraer elementos naturales de la playa, y mantener distancia con las aves para evitar que se estresen, entre otros.

También para este martes se han organizado limpiezas en la playa coruñesa de Barrañán, a las 15:30 horas; y en la playa de Samil, a las 15:00 horas.

Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, acudió también esta mañana a la playa de O Vao. "Estamos preparados por si apareciese algún tipo de contaminación y, si apareciese la más mínima, en dos horas tendríamos listos los sistemas para poder tamizar la arena a mano", ha dicho durante una visit acompañado por las concejalas de Gestión Municipal, Patricia Rodríguez, y Medio Ambiente, Nuria Rodríguez, y técnicos municipales.

La acción ciudadana no se limita a la limpieza de arenales. La asociación NoiaLimpa, la primera en dar la voz de alarma sobre el vertido a mediados de diciembre, ha lanzado una recogida de firmas online para "parar la contaminación marina de pellets y por una nueva normativa más segura".

A través de Change.org, NoiaLimpa, Ecoloxistas en Acción, Plademar, Good Karma Projects, Redes de Sal, Festival Mar de Mares y Surfriders España, se dirigen al conselleiro de Mar, Alfonso Villares, y a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para reunirse con ellos e instarlos a "tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger el ecosistema marino y que una catástrofe como esta no se repita #nuncamais".

Explican que, por su aspecto, los pellets son ingeridos por la fauna marina, que las confunde con huevos o krill, y son filtradas también por ostras, mejillones y algas. Además, su tamaño dificulta su limpieza, "por lo que se teme que esto derive en una "marea blanca" de consecuencias trágicas para el medio ambiente y que afecta directamente a las comunidades costeras que viven de la pesca, el marisqueo y el turismo, sin olvidar todos los daños indirectos que genera esta contaminación en un ecosistema que produce la mitad del oxígeno del mundo".

Por todo ello, solicitan recalificar los pellets para que sean considerados productos peligrosos y muy contaminantes y cambiar la normativa de transportes marítimos para que viajen con más medidas de seguridad y sean manejados por profesionales especializados.

También exigir responsabilidades, con multas a las empresas implicadas, productoras y de transportes, que provoquen este tipo de hechos y establecer un protocolo de actuación en caso de desastre medioambiental a nivel estatal para actuar con celeridad.

Por el momento, la petición ha recabado 250 firmas en menos de 24 horas.