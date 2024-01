Los pacientes gallegos post COVID demandan más de 6.700 consultas al año, un 78% médicas

Las Unidades Post COVID puestas en marcha por el Sergas en las siete áreas sanitarias poco después de que la pandemia aterrizase de golpe en nuestras vidas, lejos de apagarse, siguen siendo el refugio terapéutico y la luz de una consulta multidiscilplinar para miles de pacientes gallegos. Unos, los menos, acuden por problemas reincidentes –sobre todo respiratorios– difíciles de despegarse del cuerpo tras varias semanas de lucha contra las nuevas variantes de COVID como la Ómicron. Otros pacientes, casi mayoritarios, sufren COVID persistente y arrastran un reguero de síntomas de diversa índole que traen –aún– a los especialistas de cabeza. “Es como si cada uno desarrollase la enfermedad de forma distinta”, explican fuentes médicas consultadas sobre el curso clínico de muchos pacientes con COVID persistente, que siguen yendo a consulta incluso años más tarde.

Tanto es así que los gallegos demandaron 6.737 consultas en total, de las que 1.503 fueron de enfermería y casi un 78%, un total de 5.234 fueron citas médicas, durante el año 2023 en las unidades multidisciplinares Post COVID en Hospitales. Así lo avalan los últimos datos de los que dispone la Consellería de Sanidade.

Aunque la gravedad ha ido aminorándose, también gracias a la vacunación entre la población, su volumen evidencia que aún se cobran 18 consultas diarias en Galicia. Un encuesta enviada a un total de 94.322 personas que padecieron COVID en 2021, que se realizó de forma automática a partir de las 12 semanas desde el diagnóstico– desveló que las alteraciones psicológicas, respiratorias, fatiga, dolores musculares y de cabeza, pérdida del olfato y del cabello, son los síntomas referidos con una mayor frecuencia.

Estos resultados de la encuesta vinieron a demostrar la necesidad de hacerle un seguimiento a todas estas personas que continuaban padeciendo secuelas, con una atención especializada y un equipo multidisciplinar.

Alberto Fernández, neumólogo: “Lo más frustrante son los pacientes que persisten de la primera ola”

“El número de casos nuevos ha disminuido de forma muy llamativa, quizás vemos uno o dos a la semana, debido a las nuevas variantes de COVID, que son menos sistémicas y más respiratorias y la vacunación, que disminuye la gravedad”, explica el coordinador de la Unidad Multidisciplinar Post-COVID del Chuvi, Alberto Fernández Villar. No obstante, asegura: “Vimos muchos pacientes en las primeras olas que pasaron COVID en casa con cuadros leves y seis meses después seguían teniendo fatiga o dificultad para seguir con la vida que llevaban. Y seguimos con algún paciente de la primera ola, que ya tuvimos en la consulta de Post-COVID, que enviamos a rehabilitación; mejoró y luego se contagió de nuevo y volvió a empeorar”, reconoce. “Y es un problema de frustración de los pacientes muy grave porque les limita su vida... pero también de los profesionales”, asegura el también jefe del servicio de Neumología de la EOXI de Vigo. Se refiere Fernández Villar a que, a punto de cumplir 4 años de la declaración de la pandemia, “aún no hay ningún fármaco específico aprobado para la persistencia del COVID”. El perfil de la paciente es un 70%, asegura, mujer de entre 35 y 55 años. El doctor ve en estos casos alteraciones de sueño y también, de memoria. “Algunos te dicen que sienten que han envejecido 20 años de repente; han tenido que ajustar su vida a la nueva realidad”, referencia. “Muchos pacientes se desesperan y realmente es frustrante porque, como se ha contado ya muchas veces, hay un trastorno anímico por cómo les ha afectado en su día a día el COVID persistente”. “A veces, las terapias son más rehabilitadoras que farmacológicas”, reconoce. “La enfermedad ha cambiado mucho y también el perfil del enfermo; en 2021 ingresaban pacientes que no tenían ninguna patología de base y que habían cursado neumonías graves por COVID... que se seguían hasta ocho semanas y pacientes en los que los síntomas persistían a los tres meses. Pero la incidencia por neumonías graves que requirieron ingreso por COVID bajó”, asegura, “a lo largo ya del año 2022 y también el número de pacientes a seguimiento”. En estas unidades también se encargan de descartar otras enfermedades sistémicas.