El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, comprometió ayer una campaña “estrictamente gallega” frente al “plebiscito” del que acusa al PPdeG. En un acto en A Coruña, Besteiro respondió al líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, quien había pedido una campaña en clave gallega y no estatal.

“Quien no hace una campaña estrictamente gallega es el Partido Popular”, dijo el candidato socialista, quien recordó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hará “otra caravana” distinta a la de Rueda. “Y lo plantea como un plebiscito Sánchez sí, Sánchez no”, lamentó Gómez Besteiro, que cree que los populares desvían el foco.

Acusó además a Alfonso Rueda de ser “un presidente que no manda” y al que le marca la agenda Feijóo, que es “uno que no es presidente porque no quiere”. “Nuestra campaña va a ser en clave estrictamente gallega”, prometió Besteiro junto a diversos cargos socialistas.

El acto trató sobre el transporte metropolitano y contó el testimonio de Mayte Casanova, una usuaria que se quedó “tirada” en las estación de autobuses de Ferrol en Nochebuena y en Navidad. “Éramos más de una docena. Queríamos ir de Ferrol a Santiago y no había manera ni nadie que diese explicaciones. Es un desastre”, resumió.

Frente a eso, Gómez Besteiro acusó a la Xunta de un “mal ejercicio de las competencias en transporte”, una cuestión que “dicen también los tribunales y el Consello de Contas”.