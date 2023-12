El juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña decretó ayer prisión provisional para uno de los tres detenidos por el apuñalamiento mortal que terminó con la vida del joven Yoel Quispe en la madrugada de Nochebuena. Los otros dos detenidos saldrán en libertad, pero deberán comparecer en el juzgado cada quince días. Los tres, según informaron fuentes policiales, son coruñeses y mayores de edad, con edades en torno a los veinte años.

Tal y como han comunicado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la causa se seguirá por un delito de homicidio. La policía considera a los tres primeros detenidos como los principales implicados en los hechos, pero la investigación sigue abierta y, según informaron fuentes del caso este viernes, no se descartan nuevos arrestos. La Policía detuvo, entre el jueves y el viernes de esta semana, a los que considera como los tres principales implicados en el apuñalamiento mortal que acabó con la vida del joven, de 22 años, entre las calles Juan Flórez y Sinfónica de Galicia. Los tres sospechosos, tanto el que deberá quedar en prisión provisional como los que salen en libertad, rondan los veinte años y son coruñeses y residentes en la ciudad.

“Porque quiero a mi hijo”

Antes de que se supiera la decisión del juez, el padre de uno de los tres detenidos por el apuñalamiento mortal de Yoel Quispe en A Coruña acudió ayer a los juzgados tras pasar su hijo y los otros dos arrestados a disposición judicial. José Félix Gestal permaneció durante horas a las puertas de los tribunales: “Estoy aquí porque quiero a mi hijo, sea como sea. Aquí tiene a su padre. Vengo a luchar por él, para que vea que no está solo”. “No estoy defendiendo a nadie–señala–. Estoy simplemente porque quiero a mi hijo y para que vea que tiene apoyo. No lo justifico, no lo puedo justificar. Esto no se puede perdonar, y lo digo. Es mi hijo, me duele, pero si yo lo hago, yo lo pago. ¿Lo hizo? ¿Lo tiene que pagar? De acuerdo, lo tiene que pagar, pero que no haya tanta mediación porque ni el país es de flores ni llueve todos los días dinero.