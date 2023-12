“Los primeros escarceos con las agresiones se inician en Infantil”

–En su estudio, apunta que aparece la violencia entre escolares a los 10 años. ¿No es demasiado pronto?

–En un primer momento, podría pensarse que el acoso escolar se produce en Educación Secundaria. Nada más lejos de la realidad. Hace 15-20 años, esa creencia es la que predominaba en la sociedad. Se sostenía que las agresiones tenían lugar en el primer ciclo de Secundaria. Posteriormente, algunos estudios demostraron que la violencia entre iguales comienza en los primeros cursos de Educación Primaria. En la actualidad, se puede sostener que los primeros escarceos en materia de agresión en las escuelas comienzan en la Educación Infantil. Esto exige una detección rápida y eficaz, pero, sobre todo, una política educativa preventiva, mediante una sólida formación de todas las comunidades educativas.

–¿Qué se entiende por violencia escolar y en qué se diferencia del acoso?

–Es un proceso sistemático de intimidación a una víctima que, por diversos motivos, no tiene posibilidad de defenderse. Eso significa que ha sido previamente diseñado, no se produce al azar. Los agresores eligen a sus víctimas, primordialmente aquellas con menos amigos y apoyos sociales. Para que pueda considerarse acoso, esa intimidación debe prolongarse en el tiempo, se produce un desequilibrio de fuerzas a favor del agresor y no debe haber provocación al agresor.

–El 26,4% de alumnos del tercer ciclo de Primaria han sufrido violencia. ¿Es mucho?

–Todo acto de violencia hacia otro es excesivo. En España el porcentaje es muy alto, con un 24%. En consecuencia, Galicia tiene un porcentaje mayor. En mi investigación se observa que las agresiones son más virulentas en la zona occidental de Galicia, en localidades como Boiro, Cangas, Carballo, Corcubión, Gondomar, Marín, Muros o Nigrán. Señalar que uno de cada cuatro alumnos sufre algún tipo de maltrato (verbal, físico o de otro tipo) indica que se han de tomar algunas de decisiones de forma urgente. Es evidente que algo no funciona correctamente en materia de convivencia.

–¿Cuáles son las causas?

–No existe un único motivo, hay motivos multicausales, como vivir en una sociedad agresiva y que pone sus objetivos presentes y futuros en lo material, con un progresivo deterioro de los valores que deberían presidir las relaciones personales, el progresivo acceso de niños al mundo tecnológico, dejación de funciones de la familia... En estos casos, resulta trascendental la educación familiar.