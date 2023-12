La polarización del voto entre PP y PSOE en las pasadas elecciones generales frustró las expectativas electorales del BNG. De cara a las autonómicas la portavoz nacional del Bloque y candidata a la Xunta, Ana Pontón, quiere evitar que eso vuelva a ocurrir. “No nos merecemos que se traslade aquí la crispación madrileña”, proclamó ayer para afirmar que extrapolar los debates estatales a la política gallega “demuestra que Galicia es lo menos importante” para populares y socialistas.

Aún así vaticinó que las “batallitas madrileñas serán trasladadas” a la campaña de las autonómicas por parte de las fuerzas estatales.

Pontón es consciente de que esta es su mejor oportunidad para alcanzar la Presidencia de la Xunta. Es la tercera vez que se presenta a unos comicios autonómicos, pero esta vez lo hace con una base de 19 escaños en el Parlamento de Galicia, donde en las pasadas elecciones gallegas se convirtió en segunda fuerza adelantando al PSOE.

Pero sus opciones pasan por ampliar su electorado más allá de los militantes del BNG. Por eso ayer Pontón llamó a “concentrar” el voto en la formación frentista porque “un gobierno liderado por el BNG es la mejor lotería que le puede a tocar a Galicia” en las elecciones del próximo 18 de febrero.

Ejecutiva

La líder nacionalista compareció ayer arropada por varios miembros de la cúpula nacionalista, entre ellos la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el diputado en el Congreso Néstor Rego. También estuvo presente Bieito Lobeira, que continúa en la ejecutiva del BNG y que recientemente dejó de ser secretario de Organización del partido.

Pontón alertó además de los “mensajes desmovilizadores”. “Vamos a escuchar a los de siempre que no, que no hay nada que hacer en Galicia, que no es posible un cambio”, aseveró antes de apelar a combatir a los “predicadores del no” que buscan “desmovilizar”.

Por eso llamó a las bases frentistas a aprovechar la oportunidad de “hacer historia” y apeló al “voto útil”. Así incide en que “dispersar el voto” supone “hacerle un favor al PP”, por lo que insta a las bases a trabajar en una campaña que será “intensa” para incrementar los apoyos a una fuerza que se ve “al alza” y que cree que “genera confianza, ilusión y ofrece seguridad y solvencia”. “A Galicia le va a ir mejor con una presidenta del BNG”, sentenció.