El próximo mes de febrero entre disfraces y desfiles se colarán los candidatos con sus mítines. La campaña de las elecciones autonómicas se desplegará en pleno Entroido y la cita con las urnas coincidirá con el Enterro da Sardiña. Algunos concellos como Moaña han tenido que cancelar ya el desfile y otros como Bueu se lo están pensando.

El alcalde de Ourense, Gonzálo Jácome, fue el primero en mostrar su indignación por la coincidencia del Entroido con la campaña electoral del 18 de febrero. “Es un claro desprecio a Ourense”, denunció dejando claro el arraigo del carnaval en la provincia.

En Xinzo, concello que presume de tener el Entroido más largo, empezarán ya a finales de enero y el 18-F coincidirá con el Domingo de Piñata. En el resto de municipios ourensanos habrá terminado antes, pero aún así los desfiles coincidirán con las caravanas electorales.

De momento la fiesta sigue adelante, pero no ocurre lo mismo en otros municipios de Pontevedra. La decisión de Moaña ya es firme: no se podrá celebrar el Enterro da Sardiña el domingo 18 de febrero. Según explican desde el ayuntamiento, no es compatible realizar el recorrido del “Enterro” por el centro ya que interrumpiría los accesos a los colegios electorales. Se buscará así una fecha alternativa.

En Bueu el 18-F se celebra el Enterro do Páxaro do Mal Agoiro, un desfile que también coincide con la cita electoral. En este caso, el concello aún está estudiando las alternativas.

Pero la convocatoria de comicios no solo puede chafar los carnavales. También ha sido anulada la Gran Bikedada prevista para el 18-F. Se trata de una competición de montaña con salida y llegada a Vigo que recorre varios concellos. Los organizadores alegan que la prueba depende de las autorizaciones de entidades e instituciones y que algunas ya le trasladaron que no podrán dar informe favorable por motivos de seguridad al coincidir con los comicios.