“La visión de los Colegios sobre la renovación de recetas por los farmacéuticos es miope y arcaica”

Los jefes de servicio de Atención Primaria de A Estrada Juan José Sánchez, y de Vilalba, Isidro Álvarez, lamentan la sentencia del Tribunal Supremo (contra la que ya no cabe recurso) que invalida la labor de los farmacéuticos de Atención Primaria para continuar la prescripción de fármacos a pacientes crónicos.

Aseguran que esta práctica, que se puso en marcha “con éxito” en 2021 y se usó durante la pandemia, contribuyó a paliar la gran “carga” de trabajo que sufren los facultativos de los centros de salud. “Para nosotros fue una revolución, una propuesta muy beneficiosa porque quitaba trabajo a los médicos, mejoraba las cifras de demora y las agendas quedaban más libres para atender la demanda”, expresa Isidro Álvarez.

Además, Juan José Sánchez Castro diferencia entre “prescribir” y “renovar recetas”. Alude así a que no estarían invadiendo las funciones propias del médico, responsable del tratamiento. Que solo estaba usándose por parte de pacientes cuando –por diversas razones– no estaba su doctor presente y que la opción actual es la de solicitar consulta con otro médico sustituto solo para renovar las recetas.

En todo caso, “ya tenemos bastantes competencias”, señala en alusión a la sobrecarga” asistencial de la que adolecen en los centros de salud gallegos. “En Atención Primaria aquí, puedo hablar en nombre de todos los facultativos, porque estábamos contentos con esa función de dispensación por parte de los farmacéuticos y de renovación de las recetas para crónicos, que además aprovechaba para hacer una revisión estructurada de la medicación”, alegó.

“Perdemos mucho tiempo en tareas burocráticas; los facultativos estábamos contentos con la medida” Juan José Sánchez - Jefe de Servicio de Atención Primaria de A Estrada

“La postura del Colegio Médico no representa la opinión que tenemos el conjunto de facultativos”, sostiene en relación a que fue el Consello de Colexios de Médicos de Galicia quien presentó un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) contra esa instrucción emitida en 2021. La sentencia favorable a los Colegios de Médicos fue recurrida en casación al Tribunal Supremo, que acaba de emitir ahora su resolución en la misma línea, al considerar que se asumen funciones impropias.

“A los farmacéuticos se les asigna únicamente la producción de medicamentos, conservación y dispensación –sin diferenciar si los pacientes sean crónicos o no–”, dice literalmente, amparándose en el artículo 6.1 y 2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

Falta de profesionales

“El sistema tiene que tener flexibilidad, en un contexto de falta de profesionales”, remarca Juan José Sánchez Castro y añade: “La visión de los Colegios es miope y arcaica”. Era una “ventana”, explica. “El sistema sanitario en general necesita mucha simplificación, a fin de centrarse en la mejor atención para los pacientes; perdemos mucho tiempo en tareas burocráticas y en este caso, el objetivo era que dejasen de perder tiempo en tareas que no son relevantes y que pueden ser desarrollada por otros”, añade Juan José Sánchez Castro. “Estos cambios tienen que entrar por las ventanas que estén abiertas y, en este caso, los Colegios Médicos han cerrado una, esperamos que en el futuro se abran otras, porque la necesidad está ahí”.

“Fue una revolución; reducía la cifra de demora y, tras renovar 250.000 recetas, no hubo reclamación alguna” Isidro Álvarez - Jefe de Servicio de Atención Primaria de Vilalba

El jefe de servicio de Atención Primaria de Vilalba, Isidro Álvarez, responsable de los centros de salud de cinco municipios de la comarca que atienden a 26.000 habitantes: “Nos parecía una medida muy acertada y pensamos que debía perdurar, no nos ha sentado muy bien la decisión judicial”. Esa tramitación no era de nuevas recetas médicas, sino de renovación, añade. Y, además, insiste en que este procedimiento era consensuado con el médico y solo para tratamientos crónicos –por ejemplo, el sintrom, fármacos para la EPOC o para diabetes–. “Durante la pandemia se habrán renovado 250.000 recetas y no se ha producido ningún daño, ni reclamaciones de pacientes”, ejemplifica.

Retraso para renovar recetas

No han sido los médicos los únicos en posicionarse. El Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra ha querido incidir en que la desestimación final de esta instrucción “supondrá un retroceso en la continuidad de los tratamientos crónicos de los pacientes y un aumento de la carga de trabajo diaria de los centros de salud y de las farmacias”. Así lo aseguran en un comunicado: la institución colegial subraya también que “el farmacéutico de Atención Primaria es un profesional sanitario experto en el medicamento que forma parte del equipo multidisciplinar, lo que ofrece las máximas garantías de calidad, eficiencia y seguridad para los pacientes”.

Y no solo eso, argumentan que desde que esta instrucción se ha suspendido se “han provocado de nuevo importantes retrasos para conseguir citas médicas para renovar las recetas, situación que todo apunta a que persistirá en el tiempo tras la resolución del Tribunal Supremo”.

El gremio tiende la mano al Sergas: “Tras el rechazo de la justicia a la medida adoptada por la Consellería de Sanidade, el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra se ofrece a continuar trabajando junto con la administración sanitaria para buscar medidas que den solución a la continuidad de los tratamientos de los pacientes y ayuden a descongestionar el sistema de citas cuando se trata de la renovación de recetas”.