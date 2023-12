Por cuarta ocasión en los últimos siete años, el Parlamento ha aprobado por unanimidad un texto legislativo para su remisión al Congreso con el objetivo de que el Estado traspase la titularidad de la AP-9 a la Xunta. El cuarto intento, esta vez promovido por el PP, para lograr la transferencia de la gestión de la Autopista del Atlántico recibió ayer el visto bueno de la Cámara gallega en el último pleno de 2023.

Y de nuevo, como en las tres ocasiones anteriores, volvió a ser aprobada por unanimidad que, no obstante, se cruzaron reproches en un debate en el que se echaron en cara que el consenso plasmado en torno a esta demanda desde 2016 no haya fructificado a día de hoy por el fracaso de las leyes en su tramitación en las Cortes generales. El PSOE no reveló el sentido de su voto hasta ayer mismo.

Los populares responsabilizan a los socialistas de haber provocado con la “complicidad de su socio el BNG” que el último intento legislativo no llegase culminar su camino en comisión, mientras que los grupos de la oposición (BNG y PSdeG) reprochan al PP que “vetase” la toma en consideración de las dos primeras leyes cuando gozaba de mayorías absolutas en el Congreso.

Con todo, la demanda unánime llevará una serie de reclamaciones en materia económica al Estado como principales novedades, entre las que figura que será el Estado quien asuma las posibles consecuencias económicas que deriven de una hipotética anulación de la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2028, asunto que está en estudio por la justicia europea.

Esta cuestión fue incorporada a través de una enmienda del BNG que fue aceptada por el PP. Esta ha sido la única aportación al texto original presentado por los populares, que añadieron una serie de obligaciones a hacer frente por parte del Estado en asuntos como la extensión de las bonificaciones de los peajes o la ejecución de obras de remodelación o ampliación de la infraestructura.

La negativa a incorporar enmiendas aportadas por los socialistas fue criticada por la diputada Patricia Otero. “Lo que debatimos hoy es una ley con la marca del PP: todo es culpa del PSOE”, censuró. De hecho, el PSdeG se había reservado hasta ayer el sentido de su voto sobre una ley que, a su juicio, “no es igual a las anteriores” sino que “es mucho más amplia en las obligaciones al Estado”.