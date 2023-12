No solo los amarres físicos constriñen a los mayores y socavan su dignidad personal en los centros residenciales; también existen otras “sujeciones farmacológicas”, que limitan su movilidad y comprometen su funcionamiento mental normal. De las primeras habla el vocal de la directiva de la Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía, el médico y gerontólogo, José María Pazos. Reconoce que “es posible cuidar a las personas sin sujeciones”. Es más, lo receta. “Tenemos que tomar decisiones en los centros; entendemos que la sujeción es un sistema muy extremo que debe de estar controlado. Se dieron muchos pasos para superarlo y se avanzó desde una situación de mayor falta de medios o a veces, familias que lo solicitaban como forma de evitar caídas.” También, sostiene que las personas sometidas a algún tipo de sujeción se enfrentan a una pérdida de autonomía, dignidad y autoestima. Eso, por no entrar en los riesgos que conlleva, como asfixias accidentales. “No solo no se suprimían riesgos, sino que se creaban otros nuevos, como atrofias o accidentes”.

Por eso, la asociación de centros de día gallegos, Acdgal, una red que aglutina al 80% de estos establecimientos privados en Galicia, que ascienden a 84 y que acogen a unas 2.800 personas mayores, trabaja con un protocolo de no sujeciones. La presidenta de Acdgal, que también es directora de tres centros –en Cangas, Moaña y Bueu–, Lucía Couso, explica que trabajar sin sujeciones forma parte del compromiso de todos los trabajadores y que logran con “programas terapéuticos y no farmacológicos”, para mantener el mejor estado psicofísico y social de los mayores. El objetivo de estos centros es favorecer a las personas “envejecer en sus casas”. Y, yendo a lo más palpable, ¿cómo lo hacen? Con la instalación de barandillas y zonas de deambulación por las que los mayores pasean libres. “Hacemos excursiones y paseos al aire libre”, añade Couso. Salta a la vista que esa filosofía implica más medios. Entrando en la peliaguda cuestión de las sujeciones, Lucía Couso asegura que sólo se activan “como último recurso”, “siempre consensuado con la familia y bajo supervisión médica”. Así lo exige ya la normativa y lo vigilan las inspecciones. “De todos modos, sigue tratándose de una medida excepcional, que se trata de suplir con atención directa, “sofás cómodos, masajes y paseos todos los días”. La medida, para la directora de la asociación de centros, forma para del compromiso personal de los trabajadores en geriatría. Eso, después de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) pusiera cifras dramáticas de lo que –aseguran– sigue ocurriendo en el Estado: un 41% de los mayores con demencia que viven en las residencias son sometidos a sujeciones físicas y un 67%, a farmacológicas. Sin embargo, muchos centros residenciales hacen gala, cada vez más, de someterse a protocolos libres de sujeciones. En Vigo los que dependen de un grupo de gestión privada, están acreditados como tal. Precisamente y a nivel estatal, este año la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) presentó el “Documento Cuidados sin Sujeciones 2023”, que pide un cambio legislativo que de cobertura a un nuevo enfoque en la atención a los mayores. Los geriatras se mostraron contundentes: debe existir un plan nacional para remar en la misma dirección. Que contemple la supresión absoluta de las sujeciones. De la misma forma, el próximo 19 de enero se cumplirán dos años de la aprobación de una circular que instruye a los fiscales de toda España sobre las sujeciones –físicas y farmacológicas– de las personas que viven en residencias y que, entre otras medidas, insta a los representantes del Ministerio Público a comprobar que estas medidas sean algo provisional y siempre consecuencia de una prescripción facultativa. Solo podrán ser usadas (las restricciones), matizan los geriatras, en situaciones urgentes, sometidas a procedimientos documentados, contar con prescripción médica, supervisión técnica, consentimiento informado, tiempos determinados (no superior a 24 horas) y un análisis de su riesgo. Además, su uso será de obligatoria comunicación al Ministerio Fiscal. Entre otras medidas, les insta a comprobar que estas medidas sean algo provisional y siempre consecuencia de una prescripción facultativa, con el fin de evitar abusos. “Si bien queda por hacer, lo cierto es que se ha alcanzado un punto de no retorno en la eliminación del cuidado con sujeciones y se puede afirmar que se seguirá avanzando”, declara CEOMA. Del riesgo de asfixia a la “sujeción farmacológica” El uso de sujeciones físicas se asocia a otros graves efectos adversos, como en los casos en los que la persona queda atrapada por el dispositivo en una posición que genera riesgo de asfixia. “Así, se han descrito numerosos accidentes mortales ocurridos cuando el paciente trataba de salir de la cama pasando por encima de la barra lateral y quedaba colgado de la misma o del propio cinturón. En la misma línea, el uso de cinturones en personas que se encuentran en silla de ruedas ocasiona riesgo de asfixia cuando éstas se deslizan hacia el suelo y su cuerpo queda suspendido del dispositivo. También pueden producirse problemas de sofocación cuando el usuario queda encajado entre los barrotes de la barra lateral, o entre ésta y el colchón”. Los riesgos citados aumentan en modelos obsoletos de camas cuyo diseño no cumple las actuales recomendaciones de seguridad; también se incrementan con el empleo de material de sujeción no homologado, o deteriorada, o que no es el adecuado para la morfología de la persona, se cita en el “Documento Cuidados sin Sujeciones 2023”. Otro capítulo ocupan los hipnosedantes. “En ocasiones se aplican de manera inapropiada o sin estar indicados, práctica que se consideraría una sujeción farmacológica o química. Esta puede definirse como el uso de psicofármacos, independientemente del grupo utilizado o de su dosis, que limiten o restrinjan la movilidad y comprometan las actividades de la vida diaria, así como el funcionamiento mental, para controlar una conducta que se considera inadecuada, y siempre que no tenga su base en un trastorno psiquiátrico diagnosticado, sino que se utilicen por conveniencias organizativas”.