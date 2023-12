Anomalías frente al espejo de PISA

Los sábados no se despiertan con el olor a bollos recién traídos de la panadería, ni amanecen junto a un zumo recién exprimido con el relax de la primera mañana sin la alarma del cole. El despertador suena igual en casa de Pablo y Raquel Freire Fernández. A las ocho, este joven de 14 años tiene, exactamente, la mochila lista para subirse al coche de sus padres. Pero el destino no es el instituto de As Lagoas, donde estudian de lunes a viernes en Ourense, sino que ponen rumbo a la facultad de Matemáticas, en Santiago.

Allí participa en el proyecto Estalmat-Galicia, de Estímulo del Talento Matemático, que selecciona la originalidad y creatividad de unos 25 jóvenes de 1º de ESO de entre medio millar de alumnos para luego entrenar y estimular sus mentes durante dos años. Así, cada sábado. Es un proyecto al que –aseguran–, deben gran parte de su pasión por los números y un poco, también, del desarrollo de su músculo en matemáticas. De casta le viene al galgo. Su hermana Raquel, con 17 años, quedó primera en la liga gallega de la Olimpiada de Matemáticas y bronce en la cita a nivel de España en su última edición, el año pasado. Ahora Pablo, que quiere seguir sus pasos, ya se ha apuntado a la próxima competición para 2024.

Por eso, lamentan los resultados gallegos en matemáticas en el Programa para la Evaluación Internacional del Alumnado, PISA, que baja 12 puntos en el mayor retroceso analizado. La competencia matemática ha sido la estrella de PISA 2022. Es la que se analiza en más profundidad. Y, precisamente, hay un área (la de espacio y forma) en la que Galicia se queda por debajo de la media de la OCDE y de la UE, aunque supera la media estatal.

Aunque Raquel y Pablo no han sido llamados a hacer la prueba, sí se atreven a mencionar lo que creen que cambiarían del sistema vigente. “Sinceramente, creo que sería mejor centrarse en aprender, no prepararse para superar un examen”, razona con una madurez sorprendente ella. “Parece que si memorizas sin más es fácil, pero si se te olvida... y cometes un error, solo podrás salir del paso si puedes razonarlo”, asegura la joven. “Si solo sabes hacer ejercicios tipo, solo controlas esas tareas en concreto y es mucho más difícil identificar dónde fallas”, reflexiona. “Llevo toda mi vida queriendo ser matemática”, reconoce rotunda Raquel, que añade la gran “satisfacción” que siente cuando algún compañero le pide ayuda y ella es capaz de explicarle sus conocimientos.

Algo similar le ocurre a Pablo, ya que fue en Estalmat –pilotado por la USC, a través de la Facultad de Matemáticas, apoyado por la Xunta y avalado por la Real Academia de Ciencias Exactas de España– “donde descubrí que me gustan las matemáticas y que se me dan bien”. Es preciso, aseguran los padres de los alumnos, que se continúe con una línea de inversión que garantice este proyecto.

Docentes consultados indican que la bajada en los resultados en esta prueba, que contribuye a evaluar de forma sistemática las competencias del alumnado de 15 años, era esperable. ¿Por qué? Tras la situación excepcionalmente anómala a causa de la pandemia de COVID, lo lógico es que los resultados ‘hablasen’.

“Una edición tras otra vemos cómo nuestro alumnado tiene resultados mediocres al enfrentarse a situaciones en las que, aparentemente, sólo hay que resolver relaciones de proporcionalidad simple, variaciones porcentuales, calcular medias, interpretar gráficas o identificar y relacionar elementos de una figura. ¿No nos debería preocupar que este alumnado, mayoritariamente en 4º de ESO, no resuelva con relativa facilidad este tipo de tareas?” Eso es lo que se plantea una de las voces más autorizadas –y analíticas– de la enseñanza de Matemáticas en el Estado: el presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), Julio Rodríguez Taboada, que es profesor de Secundaria y Bachillerato del IES As Barxas, de Moaña.

Consultado por FARO, el también miembro de la Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática, (Agapema) razona sobre la necesidad de “evitar la sobredimensión de los currículos”. El tiempo es limitado y resulta imposible trabajar todos los contenidos previstos en los desarrollos curriculares con la atención que requiere el enfoque competencial, alega.

Gráficamente, el experto asegura que lo que se aprende es lo que “se queda” después de haber estudiado para un examen. Y en un artículo sobre esta temática, que firma junto con Claudia Lázaro del Pozo tampoco elude la autocrítica: “La formación inicial del profesorado es otro aspecto claramente mejorable en nuestro sistema, tanto en la educación Infantil y Primaria como en la Secundaria”, razonan ambos sobre los másteres de acreditación del profesorado.

Otra de las opiniones gallegas llega de un docente de esa área. De forma muy callada, un profesor de instituto prepara por las tardes, fuera de horario y sin retribución económica, las pruebas para la Olimpiada matemática de alumnos gallegos. Se llama Carlos Ferreiro y tras dirigir un instituto, ahora imparte clase en el que cursan sus estudios los jóvenes antes mencionados. Pues bien, entre la maraña de causas posibles y culpas estructurales de los resultados de PISA, introduce un factor exógeno: la repercusión que está teniendo a nivel cognitivo (ya) el uso del móvil a edades tempranas. “Está detrás de la falta de capacidad de abstracción y de la reducción de la empatía”, reconoce Ferreiro.

Y, por cerrar el círculo, el ejemplo de Raquel y Pablo, aunque no es único, se enmarca en una familia de padres profesores matemáticos, ambos. La madre y docente, Silvia Fernández, que ejerce en un instituto público también tiene claras algunas “recetas” precisas para la mejora del sistema educativo. “Está faltando inversión en educación pública, que asume un alumnado muy heterogéneo y que tiene que adaptarse en Secundaria a grupos de 30 alumnos; así, el avance general del grupo puede dejar a alguno atrás, simplemente por falta de tiempo”, lamenta. Por eso, esta profesora del IES O Couto que lleva la mitad de su vida ejerciendo la docencia –aritmética pura: desde los 24 años y tiene 48– propone bajar la ratio de los alumnos. De todos modos, pide relativizar los resultados de PISA y señala a la buena consideración que tienen los científicos españoles fuera de nuestras fronteras.

Los resultados no han sido mejores en comprensión lectora, al tiempo que cae la puntuación en Lengua. La profesora responsable del Club de lectura del CEIP Montemogos de Beluso, en Bueu, María José Barros Avilleira, avanza que ellas sitúan la lectura en el centro de todo el sistema, convencidas de que es básica para el resto de las áreas competenciales. “Creemos que hay leer mucho antes de escribir, para mejorar la lengua hay que construir textos y corregirlos entre todos de forma colaborativa. Así se interioriza el vocabulario y construcciones lingüísticas; los niños necesitan escribir cartas, solicitudes, notas para una exposición oral... Es decir, dotar la materia de más práctica y no tantos conocimientos teóricos”. Pero no hay fórmulas mágicas, lamenta. Las actividades que desarrollan siempre se hacen al aire libre o en lugares distintos al aula convencional. “Tratamos de competir así con todos los estímulos visuales que tienen, que observen el paso del tiempo... como en la base del método científico”. Eso sí, el Club es inclusivo: no va quien mejor lee, sino quien quiere hacerlo.

Desde el CEIP As Bizocas de O Grove, que también recibió un Premio nacional por la actividad de su Club de lectura el último año, su directora, María dos Anxos Piñeiro, habla claro sobre la importancia de tener una buena base educativa: “Entran alumnos en el colegio que no tienen aún la destreza adquirida para coger un lápiz, no saben... pero sí vienen con el dedo índice apuntando para pasar la tablet”, lamenta. “¿Cómo podrán en el futuro centrarse esos cerebros en actividades más tranquilas?”, se pregunta. Su receta es fomentar el gusto por la lectura y decirle a las familias, aún desde edades muy tempranas, que “ayuden a los niños a ser autónomos y fomenten su capacidad crítica”. “Si conseguimos que los alumnos no vean los libros como un rollo, llevamos mucho trabajo ganado para los procesos mentales futuros”. Aún siendo un centro E-Dixgal, propone para los alumnos jóvenes completar con actividades al exterior e integradas en su entorno.

Entre las cuestiones más variopintas que salen a colación al mencionar PISA, está la metodología de los exámenes, que también concentra dudas. No por la rigurosidad de las pruebas o la elección de la cuota de alumnos, sino por la forma en que estos elaboran sus respuestas. “Si tú preguntas si esta prueba computa y tu profesor te dice que no afectará para nada en tus calificaciones, ¿realmente pones interés a la hora de completar el ejercicio?”, comenta una profesora. No es un comentario aislado. Otros profesores consultados y que han tenido que realizar la prueba en alguna ocasión, repiten lo mismo: muchos alumnos están “más pendientes del reloj, para ver cuándo se acaba, que para esforzarse en hacerlo bien”.

Para animar a sus compañeros

La profesora responsable del CEIP As Bizocas de O Grove, Silvia Morgade, detecta carencias –sobre todo el lengua gallega– en la oralidad de los alumnos. Para trabajar, también en el fomento del uso de la lengua, intentan “crear actividades que les motiven” a leer. Tanto es así que, en su primer año de andadura, el año pasado, el club obtuvo un premio nacional. Tras leer con éxito notorio dos de las misiones del libro “Formigas” –Misión Rosalía y Misión Camiño de Santiago–, “ahora estamos trabajando la lengua escrita con un book trailer”, explica.

Es decir, elaboran una especie de escaleta del libro, que luego se traducirá en un trabajo audiovisual con el que tratarán de fomentar la lectura de la obra entre el resto del alumnado de unos 11 o 12 años del colegio.

"Hace falta tiempo"

El presidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), Julio Rodríguez Taboada, consultado por FARO, desconfía de las “soluciones milagrosas”. Para atajar la situación que describe PISA. “Una cosa es que una decisión que tomes sobre la educación de un alumno concreto pueda tener un efecto inmediato y otra –muy distinta– es que un cambio que afecte al sistema educativo hoy, tendrá efecto a diez años vista”, alega. Tras 35 años en activo como profesor de Secundaria Julio Rodríguez recuerda los seis cambios legislativos que ha vivido en Educación. “En este país, adolecemos de paciencia”, reflexiona.

Entrando en el terreno de las matemáticas, el experto cree que “a pesar de que las competencias están presentes en los desarrollos curriculares españoles desde la LOE, la práctica habitual en la educación matemática sigue priorizando el trabajo de procedimientos sobre el desarrollo de los procesos de resolución de problemas, razonamiento y prueba”, indica. “Estoy convencido de que tenemos un problema en cómo se asimilan los conceptos por parte del alumnado”, indica. Lo aprendido en matemáticas no se asimila ni conecta con otras materias ni otros campos de la vida”.

“Resulta preocupante la dificultad que tienen algunos alumnos y alumnas para movilizar contenidos matemáticos ya trabajados en contextos y situaciones diversas y distintas a las habituales en el aula. Creemos que es necesario fomentar las conexiones intra y extramatemáticas, distintos sistemas de representación, el trabajo con distintos contextos y la interdisciplinariedad. La coordinación de los distintos departamentos ayudará a que nuestro alumnado reconozca conceptos matemáticos en otras áreas, lo que contribuirá a una mejor comprensión de los mismos”, añade.

Explica que “hace falta tiempo y –también– currículos menos cargados que permitan al alumnado reposar los conocimientos y que movilice al mismo tiempo contenidos de diferentes materias”. De hecho, de forma constructiva reconoce que sus tres hijos han tenido una formación mucho más completa en lo que respecta a las temáticas abordadas, que la suya, fechada en los años 70 del siglo pasado. “Si comparo mi formación educativa con la de mis 3 hijos, creo que solo les ganaría al trivial”, sonríe. También, alega “que el objetivo no ha de ser mejorar en los resultados de PISA ni de ningún otro informe, sino un cambio pensado y profundo de la educación matemática que suponga que nuestros alumnos y alumnas sean competentes y capaces de emplear sus conocimientos matemáticos para enfrentarse a distintas situaciones y en diferentes contextos”.