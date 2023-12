Acompañado por miembros de la comisión promotora, el portavoz de Sumar Galicia compareció este jueves en Santiago de Compostela y dió a conocer, de forma oficial, la lista de los 50 nombres que avalarán la creación del proyecto político del partido de Yolanda Díaz en la comunidad gallega. Los firmantes ya se conocían desde primera hora de la mañana a causa de una filtración interna en el seno del partido.

“Con esta lista, queremos ser a casa común de todos os progresistas que demandan un cambio e ensanchar o espazo progresista en Galicia” señaló López, que definió la comisión como “plural, diversa e que recolle un capital político moi importante”. Además, el portavoz no reparó en anunciar a Sumar Galicia como “o detonante” del paradigma izquierdista gallego.

Cuestionado sobre si la presencia de Sumar en los próximos comicios resultaría perjudicial para la izquierda, López asegura que “estamos preparados para calquera eventualidade electoral”. Además, descartó cualquier tipo de pacto con otros partidos: “Hai que pasar páxina. A única coalición que importa é a da propia cidadanía”.

El portavoz, que no quiso desvelar ningún futuro miembro de un eventual grupo parlamentario, no ha descartado que el futuro cabeza de lista de Sumar Galicia sea alguno de los 50 avalistas. “Todos son persoeiros cunha intachable traxectoria en diversos sectores da sociedade civil, pero estamos pendentes dos procesos de escoita que están tendo lugar no país”, señaló López, que no mostró preocupación ante un posible adelanto electoral: “As eleccións aínda non están convocadas e temos un calendario asentado para configurar o grupo”.

López tampoco ha querido desvelar por dónde pasará el futuro del exedil socialista Juan Manuel Díaz Villoslada, que renunció a su acta en el PSdeG el pasado domingo para incorporarse al proyecto de Sumar y suena como uno de los principales nombres para liderar la candidatura. “Juan Manuel ten un valioso capital político, pero estamos pendentes dos procesos de escoita”, reiteró.

Asimismo, el portavoz tampoco ha concretado si finalmente se presentará con Esquerda Unida a las elecciones autonómicas, algo que por ahora “supone”: “Están con Sumar no Congreso, así que entendemos que nos presentaremos xuntos, aínda que non está pechado”.

Los 50 nombres de la comisión

Tal y como afirma el partido, el objetivo fue incluir a personas que abarcaran todo el espectro de la izquierda gallega, y así ha sido. Tras ‘fichar’ al ex diputado socialista Juan Díaz Villoslada, viene de incluir a la número dos y secretaria de Organización de Podemos Galicia, Gloria Alonso Domínguez, y al que fue portavoz del BNG en Teo, Manuel Barreiro, que acabó abandonando la formación siendo muy crítico con cómo se gestionó el relevo en los nacionalistas. Con respecto a la incorporación de Gloria Alonso, la número dos ha dimitido de su cargo y ha causado baja como inscrita de la formación morada. Su cargo pasa ahora a ser ocupado por la ferrolana Susana López, anterior Secretaria de Finanzas.

Además de su portavoz Paulo Carlos López (que estuvo vinculado al BNG y a Compromiso por Galicia), forman parte de ella nombres como el del exalcalde de Ferrol Jorge Suárez y el catedrático y vicesecretario de la Academia Galega Henrique Monteagudo, a mayores del propio representante; las diputadas gallegas de Sumar Marta Lois y Verónica Martínez Barbero; los asesores del Ministerio de Trabajo Manolo Lago (exdiputado también en el Parlamento) y José Manuel Sande (exsenador y exconcejal de Marea Atlántica); el ex secretario general de CC.OO. en Galicia, Ramón Sarmiento Solla; la responsable de LGTBI de UGT-Galicia, Laura García Parada; y la delegada sindical de la CIG y activista del movimiento feminista, Rocío Núñez Rúa (próxima a Marta Lois y que ya participó en la campaña de las generales).

En el siguiente documento puedes consultar todos los nombres que conforman la comisión promotora de Sumar Galicia.