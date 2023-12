“Podemos y su proyecto político van a estar presentes en la elecciones autonómicas”

Borja San Ramón asumió las riendas de Podemos Galicia hace justo un año. Defensor desde un principio de tejer alianzas con la plataforma impulsada por Yolanda Díaz venció en primarias al sector más reacio a que las siglas de la formación morada se diluyeran en Sumar. Sin embargo, a pesar de ello, las negociaciones para formar coalición han fracasado y Podemos Galicia se plantea ya concurrir en solitario a las elecciones autonómicas.

–¿Da por rotas definitivamente las negociaciones con Sumar Galicia?

–Eso hay que preguntárselo a Sumar, que son los que no se quieren sentar en una mesa a hablar. Por nuestra parte, tenemos una hoja de ruta aprobada en octubre que aboga por hablar con todas las fuerzas políticas de nuestro espectro para armar una coalición. Había una mesa de diálogo constituida de tres, Esquerda Unida, Sumar y Podemos, que tuvo tres reuniones oficiales. Y el pasado domingo íbamos a acceder a una reunión también a tres y los compañeros de Sumar se negaron a sentarse con nosotros. Habría que preguntarle a Yolanda Díaz y a Sumar por qué han tomado esa decisión.

–El portavoz de Sumar Galicia ya dijo a FARO DE VIGO que ha pasado el tiempo de hablar de pactos entre partidos...

–Pues, me he enterado por vosotros. Si ellos han tomado la decisión de que no quieren llegar a ningún acuerdo pues Podemos Galicia tiene su hoja de ruta y trabajaremos para implementarla.

–¿Y cuál es esa hoja de ruta? ¿Se presentará Podemos Galicia a las elecciones autonómicas?

–Valoramos ahora mismo todos los escenarios. Vamos a seguir hablando con todas las organizaciones políticas que se quieran sentar a la mesa y, a partir de ahí, presentaremos a los inscritos la mejor hoja de ruta para la organización que además sea responsable con los gallegos y las gallegas. Siempre apostamos políticamente por candidaturas que fuesen capaces de ser competitivas, que ilusionasen y fuesen proyectos transformadores.

–Dice que seguirán hablando con todas las organizaciones de su espectro político de cara a las autonómicas. ¿A qué fuerzas se refiere?

– Vamos a seguir trabajando para presentar alternativas. Cuando Podemos Galicia esté lista y preparada, que lo va a estar y en breve, para anunciar cuándo y por qué nos vamos a presentar o cómo vamos a participar en estas elecciones, lo diremos. Pero somos una organización discreta y no nos gusta este ruido que se está generando por culpa de decisiones que todavía nosotros no comprendemos y son incoherentes e irresponsables con la ciudadanía.

–Y si se presentan a las autonómicas ¿quién será su candidato?

–En Podemos Galicia hay gente de sobra, militantes, inscritas, gente de la sociedad civil que aporta y está trabajando. Se decidirá en las primarias.

–¿No cree que si se presentan a las elecciones autonómicas el voto de izquierda se fragmentaría aún más y restaría opciones a una alternativa al Gobierno del PP?

–No somos nosotros los que hemos planteado concurrir en solitario a las elecciones. Los que han decidido unilateralmente no sentarse en una mesa con Podemos tendrán que dar explicaciones.

–¿No se plantean renunciar a ir a las autonómicas para evitar esta fragmentación del voto de izquierda?

–Podemos Galicia va a estar presente y el proyecto político, los principios políticos de Podemos Galicia van a estar presentes en esas elecciones autonómicas.

–Pero, ¿qué papel puede jugar Podemos en las elecciones autonómicas? ¿Creen que pueden conseguir representación en el Parlamento?

–Como se dice en gallego: non se poden poñer cancelas ao campo.

–Las negociaciones con Sumar se fueron a pique después de que los cinco diputados de Podemos en el Congreso se pasaran al grupo mixto. Usted, que siempre ha defendido tejer alianzas, ¿está de acuerdo con esta decisión de su partido?

–Hay que decir que la decisión que se toma en Madrid no me parece razón política suficiente y habría que preguntarles a los compañeros de Sumar por qué, por ejemplo siguen negociando en Euskadi y aquí han roto unilateralmente las negociaciones. Y a partir de ahí a mí no me toca valorar. Hay una dirección federal que ha tomado una decisión en las Cortes y a mí me consta que hay razones de peso para ello.

–¿No es transfuguismo?

–Hay debates que sobran. Eso no se sostiene. Hay ejemplos de sobra de todo el arco parlamentario y durante toda la democracia de grupos que van en coalición y luego se pasan al grupo mixto. Se me ocurre el PP con UPN o el ejemplo de Nueva Canarias y el PSOE...

–La que fue la secretaria de Organización de Podemos Galicia hasta el pasado lunes ha abandonado la formación y se ha integrado en Sumar. ¿Teme que pueda haber más fuga de miembros de su formación hacia Sumar?

–No, eso es una decisión personal de una compañera que ha decidido darse de baja del partido y desde el lunes ya no es militante de esta organización y, a partir de ahí, cada uno hace con su vida política, social y orgánica lo que quiere.

–Pero no es un caso aislado, a nivel nacional varios cargos del partido se han dado de baja...

–Yo puedo hablar por Podemos Galicia. Aquí es el único caso. No me preocupa. Tengo una organización política que ha sabido salir adelante de muchos momentos complicados.