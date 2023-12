La ministra de Educación, Pilar Alegría, dejó claro ayer que la futura normativa para regular el uso de los móviles personales en colegios e institutos (prohibición en Primaria y restringidos en al ESO a actividades puramente lectivas) afectará también al tiempo de recreo y el comedor. “Ambos espacios forman parte del horario lectivo, que incluye desde que los niños y las niñas entran al centro educativo hasta que salen. Es muy importante que los jóvenes establezcan relaciones sociales en ambas situaciones”, explicó al programa “Al rojo vivo”, de La Sexta.

La propuesta del Gobierno, que se debatirá en enero con las comunidades, de las que Alegría espera “unidad y consenso” para hacer realidad la medida, iría en la línea de lo que prevé hacer Galicia, erradicarlo de recreos y comedores, a partir del próximo año.

El sindicato de profesores ANPE también se pronunció ayer en el debate. En un comunicado sostiene que, “con carácter general, no es adecuado” el uso de los móviles en el aula porque “dificulta la práctica docente y genera distracción en el alumnado”. No obstante, en el marco de la regulación que más restrictiva que plantea la Xunta para la vuelta de las vacaciones de Navidad, opina que no se debe responsabilizar “de forma exclusiva” a los centros en la formación para el buen empleo de los dispositivos.