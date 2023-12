“É tempo de deixar de falar de pactos entre partidos, esa fase xa pasou”

Paulo Carlos López (Bergondo, A Coruña, 1985) remata as súas clases na facultade de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago antes de atender a FARO nun momento no que a ruptura de Podemos e Sumar no Congreso convirten en case imposible a coalición que estaban a negociar para as autonómicas galegas. O politólogo e docente é o portavoz en Galicia da formación de Yolanda Díaz.

–Que é Sumar Galicia? Pregúntollo porque na comisión promotora que presentan hoxe aparecen nomes presentes nas mareas locais e En Marea, que acabaron en fracaso tras o éxito do ciclo 2012-2020.

–Sumar é un espazo novo que apela a todo o espazo progresista. Os nosos sinais de identidade son a política útil e traladar o estilo Yolanda [Díaz] a Galicia. As persoas da promotora veñen de experiencias distintas, desde o espazo da esquerda transformadora ao ámbito do PSOE, coa recente incorporación de Juan Díaz Villoslada, así como outras persoas non vinculadas á política.

–Con quen se van presentar ás autonómicas?

–Como Sumar Galicia.

–Pero estaban negociando unha coalición, que implica varios partidos.

–Estamos noutra fase, na de buscar unha coalición cos actores sociais. Xa é tempo de deixar de falar de nós mesmos e dos pactos entre partidos para empezar a falar do pacto cos cidadáns.

–Descarta entón xa a coalición con Podemos, logo de suspender as negociacións, e Esquerda Unida?

–Esquerda Unida participa en Sumar a nivel estatal. Podemos tomou as súas propias decisións e son donos delas.

–Iso é un “non imos ir con Podemos na mesma papeleta”?

–Tomaron as súas decisións e as respetamos. Sumar Galicia seguirá coa súa folla de ruta. A xente, á hora de votar, non pensa na fórmula xurídica na que concurrimos.

–Pero parte da causa da desaparición de En Marea en 2020, perdendo 14 deputados, derivou das leas internas, precisamente sobre como se aliaban.

–Sumar quere trascender ese espazo e apela a capas sociais moito máis amplas. Ademas, temos vocación de permanencia e de construír unha organización. Sumar chegou para quedar.

–Considera tránsfugas aos cinco deputados de Podemos que abandonaron o grupo de Sumar no Congreso e marcharon ao mixto?

–Remítome ás verbas do portavoz Ernest Urtasun. Creo que romperon un contrato electoral e defraudaron a cidadanía. No acordo que asinaron suscribían a súa permanencia no grupo de Sumar.

–É Sumar un partido fiado en exclusiva á figura de Díaz?

–Ela é a nosa referente e de todo un espazo cidadán progresista. Sentímonos moi cómodos no seu discurso.

–Pero o seu historial de xestión orgánica recolle varias guerras. Estivo en AGE, que rachou; estivo en En Marea, que estoupou; en Sumar, que acaba de perder de aliado a Podemos... Repítese un patrón.

–Hai un erro de base nesas afirmacións. Ela é unha magnífica xestora e mellorou a vida da xente. A nivel orgánico non se lle poden imputar algúns aspectos determinados pola conxuntura: hai máis actores, máis elementos que conduciron a que esas organizacións tivesen un fracaso a nivel institucional. Pero non é culpa de Yolanda, senón do entorno e das circunstancias.

–Vostede vaise adicar a tarefas orgánicas. Descártase, xa que logo, como candidato á Xunta? Porque seguen sen cabeza de cartel.

–O candidato ou candidata ten que ter varias características: ser recoñecida no ámbito profesional, unha persoa con experiencia e bagaxe política e recoñecida en todo o espazo progresista.

–Contactaron con Martiño Noriega, portavoz de Anova e exalcalde de Santiago, para sondear se estaría disposto a ser candidato?

–Insisto nas características que citei. Oficialmente, Sumar non contactou con ninguén por esa cuestión. Estamos nun proceso de escoita para incorporar demandas cidadás ao programa e logo ver cales son os mellores perfís para ser candidato ou candidata.

–Imaxine que é a noite electoral e xa ten o escrutinio nas mans. Que sería un éxito para vostedes e que sería un fracaso?

–Un éxito é un goberno alternativo ao PP e un fracaso sería non cambiar o goberno do PP. Pero Sumar Galicia será o detonante dese cambio político porque é a única organización que pode mobilizar certo electorado progresista que doutro xeito non votaría. PSOE e BNG non son quen por sí sós de xerar un cambio político. Necesitan a Sumar.

–Sigamos imaxinando. Dase unha Xunta de esquerdas. Que medidas plantexarían o primeiro día como irrenunciables?

–A primeira é implantar un plan piloto para a reducción da xornada laboral en Galicia. A segunda sería o cambio do modelo da CRTVG para que deixe de ser un órgano de propaganda e sexa un servizo público. E a terceira, un paquete de medidas para mellorar as condicións de vida dos colectivos máis agredidos: bombeiros, Enfermeiras en loita, as personas adicadas á atención do fogar e os coidados...