El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusó ayer a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de hacer “chantaje” a las comunidades “diciendo que si no se acepta el 0,1%” de déficit” y el PP lo veta en el Senado, pues será como “las lentejas” –en referencia al dicho popular ‘lentejas, si quieres las comes y, si no, las dejas– y podría forzarlas al déficit cero en 2024.

En declaraciones en Vigo, Rueda deseó “de verdad” que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez “rectifique esa amenaza velada o no tan velada de la ministra”. “¿Qué negociación es esa? ¿Qué ganas de colaborar?”, cuestionó en alusión a la propuesta del Gobierno en el el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del lunes. Hacienda sitúa el objetivo de déficit de las comunidades en 2024 en el 0,1% del PIB. Rueda también se refirió al acuerdo con Cataluña para la condonación de 15.000 millones de deuda y recordó que Montero había asegurado que “no había negociación bilateral” con la Generalitat sobre esa cuestión”. “Todos sabemos que estaba mintiendo, supongo que ella la primera. Por lo tanto, un CPFF en el que quien lo preside no cuenta la verdad sobre algo tan fundamental, en mi opinión tiene muy poco valor”, zanjó, según informa Europa Press.