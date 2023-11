“El objetivo es poner en marcha el mejor gobierno gallego de todos los tiempos, preparado para liderar el país desde el primer minuto, con un proyecto solvente, claro y al servicio de la mayoría. No vamos a perseguir imposibles, ni prometer lo que no podamos cumplir, pero queremos transformar este país. El BNG está preparado y yo me siento preparada para ser la presidenta del cambio que precisa Galicia”, aseveró ayer Ana Pontón, ante el Consello Nacional de la formación frentista que lidera, y que acordó su proclamación como candidata a la Xunta, después de que el 99% de la militancia nacionalista hubiese refrendado su proyecto.

Pontón va a por todas en estos comicios. Quiere erosionar la mayoría absoluta del PPdeG y tomar las riendas de San Caetano, y no piensa dar una oportunidad a los socialistas gallegos, que son la tercera fuerza en la Cámara autonómica. “La única fuerza que tiene un proyecto alternativo y de futuro es el BNG y lo vamos a dar todo para conseguirlo”, afirmó. Ana Pontón: “O BNG será clave na lexislatura estatal: haberá moitas aritméticas no Congreso” La líder nacionalista busca el voto femenino y por ello siempre evidencia que quiere ser “la primera presidenta de la Xunta”, y esmera su lenguaje para prometer que defenderá los intereses de Galicia ante todo, pero también “cuidará a la gente y el territorio”. Pontón busca además ‘pescar’ votos, más allá del caladero nacionalista. Es la única vía para que el BNG pueda aspirar a gobernar. Por ello, en su intervención ayer remarcó que tiene un programa de gobierno y un equipo para “la mayoría” del país y que no se empeñará en “perseguir imposibles” (¿quizás la independencia?). Pontón, nacida en Sarria hace 46 años y madre de una niña, apeló “a toda la ciudadanía que quiere al país” para pedirle su apoyo. Busca seguir ensanchando la base social que apoya al BNG. Quiere ir más allá de los votos nacionalistas. Hace cuatro años, su candidatura sumó más de 311.000 votos, lo que se tradujo en 19 escaños, cinco más que el PSdeG, pero a una buena distancia del PP, que tiene 42 diputados. Apartar a los populares de la Xunta solo puede pasar por un entendimiento entre nacionalistas y socialistas, como ya sucedió en 2009. Ayer, Pontón ignoró a sus rivales en las urnas, pero aliados en concellos y diputaciones. La líder del Bloque pidió a los suyos “pisar el acelerador” y la máxima implicación de aquí a la cita con las urnas porque es consciente de que la marcha de Alberto Núñez Feijóo a Madrid abrió una ventana de oportunidad a la oposición, pero desde entonces el contexto se ha complicado y enrarecido. PSOE y PP también irán a por todas en los comicios de 2024, pues desde Madrid se juegan mucho. Feijóo no quiere una derrota en su feudo, porque puede debilitar su liderazgo a nivel nacional. Y Pedro Sánchez se esforzará para que esto suceda porque su vida en Moncloa será más cómoda y sus expectativas de cara a las elecciones europeas, mejores. Pontón advirtió ayer a los suyos de que PP y PSOE “van a querer trasladar sus batallitas madrileñas a las elecciones gallegas, van a querer usarlas para unas guerras que no son las nuestras”. Si los comicios autonómicos se contaminan mucho del contexto estatal, las opciones electorales del BNG se aminoran. De ahí que la candidata del Bloque reclamara a los suyos el máximo esfuerzo. “Hay mucho en juego y no podemos ni queremos fallar” en “las elecciones gallegas más importantes de las últimas décadas”, subrayó Pontón.