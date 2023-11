Las faltas reiteradas a clase disparan la apertura de investigaciones por la Fiscalía

La escolarización en Primaria y Secundaria es obligatoria y para la Xunta es “prioritario” asegurar que el estudiante permanezca en el sistema educativo al menos en esas enseñanzas. El absentismo “preocupa” a la Administración “por su estrecha relación con el fracaso escolar, con el abandono prematuro del sistema educativo e incluso con el adecuado clima de convivencia”, como asegura en las instrucciones que acompañaron al “Protocolo para a prevención e o control do absentismo escolar en Galicia”, que cumplirá diez años en enero y que pone la línea roja cuando la ausencia sin causa “debidamente justificada” supone como mínimo un 10% del horario lectivo mensual. Esos casos llegan a oídos de la Fiscalía y en dos cursos se han duplicado las diligencias relacionadas con las faltas escolares reiteradas –de 41 a 102 en Galicia– para ponderar qué circunstancias concurren en cada caso y dirimir si el absentismo es un indicio de un problema más profundo en el hogar, de un desamparo, o si depende más de la voluntad del menor, sea porque a no le guste estudiar o por eludir lo que siente como acoso.

Lo explica la fiscal de la sección civil del área de Vigo para la familia y protección de menores Emma González Rodríguez, quien matiza que en Pontevedra no tienen una percepción del aumento “tan exponencial” que recoge la Fiscalía de Galicia. Sí, dice, estuvieron “bastante desbordados” con la pandemia. En 2021, sobre todo, y en 2022 hasta que la situación se estabilizó, detalla, se registraron “problemas” para integrar a menores en los colegios por el temor de “muchos” padres por el COVID. “No sé si el dato se refiere a eso”, señala. La Xunta impulsó las comisiones de absentismo que valoraron hasta 108 casos en 2020-21, de los que 41 habían llegado a Fiscalía a mitad de curso. “Muchos expedientes pudieron ser reconducidos”, indica.

Apertura de expediente

En general, la activación del protocolo de absentismo la pone Inspección educativa en conocimiento de los servicios sociales y de la sección de protección de menores de la Fiscalía, que abre un expediente y se entrevista con los padres y a veces con el escolar si ha cumplido 12 años porque, alega esta fiscal, es una forma de que conozca cuáles son las consecuencias de su falta de asistencia. Con ese encuentro se busca “esclarecer” la causa del absentismo y advertir a los progenitores de los efectos, la posible comisión de un delito de abandono familiar. Ese requerimiento es como una “tarjeta amarilla”, señala.

“Después se vuelve a oficiar al centro y si existe una conducta reiterativa es cuando presentamos la denuncia en el juzgado correspondiente”, explica. Cuando se llega al tribunal, la mayor parte de las veces son sentencias condenatorias. “Pero no todos los casos llegan a denuncia”, señala, sino aquellos en los que se constata “una falta de implicación y de colaboración por parte de los padres”. “No solo tenemos que valorar un elemento objetivo, que es la falta de asistencia; también uno subjetivo, que los padres no se impliquen”, indica. Porque un progenitor puede llevar a un menor a un instituto y este no entrar. Hay que tener en cuenta, apunta, que “muchas veces los expedientes se inician porque puede haber una situación en la que el chaval no va al instituto porque se siente acosado”. A partir de 14 años el niño “si no va, muchas veces es porque no quiere ir”. A su juicio, en materia de protección de menores, en general, debe haber una “implicación integral de muchos ámbitos” para poder trabajar con el menor.

EMMA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ - Fiscal de la sección civil del área de Vigo para la familia y protección de menores

“A veces el absentismo es un indicio de que hay algo más que hay que investigar”

–¿Cuáles son las tipologías de absentismo que se detectan?

–La tipología más frecuente es por parte del colectivo gitano, pero también hay niños que tienen una situación complicada porque pueden estar sufriendo acoso y se está produciendo mucho el caso de niños que tienen fobia escolar. Excepcionalmente se presentan padres con un concepto alternativo de educación.

–¿Fobia escolar?

–Vemos cada vez más niños. Nos llama mucho la atención la aparición de comportamientos disruptivos en niños muy pequeños. Antes se producían con 12 o 13 años, pero ahora a lo mejor tenemos niños de 8, 9 o 10 años que son muy agresivos y que tienen comportamientos gravemente disruptivos con faltas de respeto, con agresiones en el aula, y que requieren de una intervención terapéutica que va más allá de abrir un expediente de absentismo o de presentar una denuncia.

–En algún caso, dice, absentismo y acoso van unidos...

–A lo mejor cuando investigamos un caso de absentismo lo que nos salta es una falta de adaptación del menor al centro porque lo insultan y lo humillan y puede que los padres no fueran conocedores. Otras veces los padres están desesperados porque creen que el colegio no atiende la diversidad funcional de los niños y a mayores, como dije, muchos niños tienen desarrollada una fobia social.

–¿A qué edad suele darse?

–La edad de riesgo está entre 14 y 16 años, es la de la mayor parte de expedientes, y son más varones. Son los casos que más nos llegan, aunque los que más nos preocupan quizás son los de edades más tempranas porque ahí se evidencia que si el niño no va al colegio es porque los padres no lo quieren llevar.

–¿Por qué es importante para ustedes el absentismo?

–Es un indicador de riesgo. Unido a otros, como puede ser una conducta disruptiva, una familia desestructurada, una pobreza evidente... puede determinar que ese menor entre en el sistema de protección porque se dan muchos indicadores de riesgo para intervenir con esa familia. A veces, tras el absentismo nos encontramos una familia con graves carencias que necesitaría la ayuda de servicio sociales, de menores, del ámbito sanitario y educativo... Es decir, el absentismo muchas veces tiene detrás otros factores que a veces hay que investigar y de ahí la importancia de llamar a los padres y al menor y ver si detrás de esa falta de asistencia hay algo más. A veces es un indicio de que hay algo más.