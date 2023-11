Los médicos del Sergas que piden trabajar en la privada bajan un 14% pese a facilitarse la compatibilidad

Un total de 73 facultativos del Sergas solicitaron este año autorización para poder trabajar también en la privada. Son un 14 por ciento menos que los 85 que pidieron la compatibilidad durante el mismo periodo de 2022. Esta reducción de permisos para compaginar pública y privada se produce pese a que desde enero de 2023 está en vigor el acuerdo alcanzado entre la Consellería de Sanidade y los colegios profesionales para flexibilizar el régimen de compatibilidades.

El presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Isidro Lago, está satisfecho con el nuevo régimen de compatibilidades acordado con la Xunta. “No tenemos ningún dato que nos haga pensar que se están dificultando autorizaciones de compatibilidad”, apunta.

Sin embargo, pese a las mayores facilidades para trabajar en la privada no se ha registrado un incremento del número de médicos que deciden compaginar su puesto en la pública con un trabajo fuera del Sergas. Por el contrario, la cifra se ha reducido.

“Hay que tener en cuenta que hay muchos médicos que ya tienen la compatibilidad, así que puede haber menos profesionales que lo soliciten”, apunta Isidro Lago.

Médicos sin exclusividad

Según datos de la Consellería de Sanidade, hay 630 facultativos del servicio público de salud que trabajan también para la privada. Son un ocho por ciento de toda la plantilla de los hospitales y centros de salud de Galicia.

Una de las reivindicaciones recurrentes de los colegios médicos durante años fue la flexibilización de los requisitos que exigía la Xunta para compaginar pública y privada. Finalmente, se llegó a un acuerdo y la Consellería de Sanidade decidió dar más facilidades para compatibilizar ambas actividades.

El problema estaba en que si el Sergas concertaba algún tipo de actividad con una clínica o un hospital, por ejemplo, en oftalmología, ningún médico de la pública podía ejercer en esos centros, aunque prestase servicio en un área que no estuviera dentro del concierto como ginecología o traumatología. Desde enero de este año sí pueden hacerlo.

Pero además los médicos consiguieron reducir la penalización económica que se aplica a los facultativos que renuncian a la exclusividad y optan por trabajar en la privada. Estos profesionales pierden el complemento específico de 900 euros mensuales que se abona solo a los que trabajan únicamente para la pública.

La Xunta pactó, sin embargo, con el sindicato CESM reformular este plus para disminuir la diferencia retributiva entre el personal con dedicación exclusiva y el que no tiene este régimen, de manera que como mucho la brecha sea de 180 euros entre unos y otros. Eso supone que se abonará a los profesionales que compaginan pública y privada al menos el 80 por ciento del plus de exclusividad, es decir, unos 720 euros más cada mes. Pero este acuerdo no entrará en vigor hasta enero de 2024.

Fuga a la privada

La Xunta justificó estos acuerdos como una medida para evitar la fuga de facultativos a la privada. Algunos profesionales que recibían ofertas para trabajar fuera del Sergas y a los que no les autorizaban la compatibilidad o bien les retiraban el complemento mensual de 900 euros, optaban finalmente por pedir una excedencia y trabajar a tiempo completo para la privada. Y esto sucede en un contexto de déficit de médicos en algunas especialidades.

De hecho, la falta de profesionales no afecta solo al Sergas. Los hospitales privados también están a la caza de médicos. Así, ahora mismo la sanidad privada tiene ya 125 puestos vacantes pero además precisarán otros 110 profesionales para cubrir las jubilaciones previstas en los próximos cinco años. Desde 2018 ficharon a 120 facultativos del Sergas.

Según los datos de la Xunta, entre enero y hasta el pasado 13 de noviembre se concedió la compatibilidad a 73 facultativos del sistema público para trabajar en la privada.

Pero no son los únicos profesionales que piden la compatibilidad. Así, hay 35 dietistas-nutricionistas que también solicitaron permiso para ejercer en el ámbito privado. A ellos se suman 10 enfermeros, dos fisioterapeutas y un técnico de farmacia.

Entre los médicos que solicitan ejercer en la privada, la práctica totalidad son especialistas de hospital. Solo hay tres facultativos de Atención Primaria, entre ellos dos pediatras.