Nadie quiere los 10 bajos comerciales incautados en su día por el Estado al narcotraficante arousano Marcial Dorado en Santiago de Compostela. Así se desprende del resultado de la subasta pública que se celebró este martes en Madrid, en la que salió al mercado una docena de lotes de propiedades distribuidas por todo el territorio nacional, vinculadas a las organizaciones de Dorado y Manuel Abal, ‘Patoco’, ya fallecido. De los 12 lotes, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a través de la Segipsa (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio ), tan solo ha conseguido adjudicar la mitad, mientras que las pujas de las otras seis han quedado desiertas.

Los 10 bajos comerciales, ubicados en la compostelana avenida de Mestre Mateo, alguno con acceso por la calle Rosalía de Castro, conforman uno de los lotes que no han tenido comprador. Como adelantó EL CORREO GALLEGO, se trata de unos inmuebles que en su día fueron adquiridos con dinero procedente del tráfico de drogas y tenían un precio de salida de 472.047,49€, que finalmente fue rebajado a 401.240,37 euros, es decir, que se redujo en más de 70.000 euros.

Los bajos no están delimitados físicamente, aunque en el Catastro sí figuran como 10 fincas registrales distribuidas en una galería comercial. El informe técnico indica que las propiedades se encuentran en mal estado de conservación y mantenimiento, teniendo la mayoría los tabiques demolidos y zonas en obras, sin delimitación de muros en gran parte de las divisiones. En la subasta que se celebró este martes en Madrid no se consideraba la superficie de las zonas compartidas de los locales, solo la privativa de los mismos, es decir, el 89% de la parcela catastral de zonas comunes de servicio de los bajos comerciales. Además, en la oferta se señalaba que en el interior de la galería se distinguen cuatro locales sin delimitar que no pertenecen al lote objeto de la subasta. Solo uno de los 10 locales tiene acceso desde la calle Rosalía de Castro, mientras que al resto se entra desde la avenida Mestre Mateo.

De los seis lotes adjudicados, cuatro se corresponden con propiedades ubicadas en la comunidad autónoma de Galicia. Por un lado, se ha conseguido vender un piso ubicado en la calle Valencia de Vigo por un precio de 282.500 euros, una cantidad por encima del precio de salida de la subasta, que estaba en 223.465,58. También ha tenido comprador un piso con garaje y trastero situado en la calle Cruceiro de la localidad pontevedresa de O Porriño, que finalmente ha sido adjudicada por 91.111 euros, pese a que su precio de salida era de 69.969. En Galicia también se ha vendido un solar incautado a Dorado y ubicado en en la rúa de La Guardia, en Baiona, por 125.244,03, y tres fincas rústicas en la localidad de Sanxenxo por 171.415,82 euros, precio de salida, propiedad de ‘Patoco’.

Además, se ha conseguido colocar un lote de seis fincas rústicas incautadas a Marcial Dorado y localizadas en el municipio de Higuera de las Dueñas, en Ávila, una de las cuales tiene viñedos. Partían con un precio de salida de 70.038,91 euros, aunque durante la puja llegaron a alcanzar 104.038,91 euros, el precio por el que finalmente fueron adjudicadas a su nuevo propietario. Asimismo, el Estado también se desprendió de un local comercial ubicado en la calle Simón Cananeo, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, por un precio final de 80.171,40 euros. Éste también está vinculado a la organización de Manuel Abal.

En cuanto a las propiedades que no han conseguido un comprador, además de los 10 bajos comerciales de Marcial Dorado en Santiago, destaca el chalet de lujo ubicado en la calle Italo Adanti de la localidad de Benalmádena, en Málaga, que tenía un precio de salida de 876.008 euros, aunque en la segunda subasta se rebajó hasta 744.606,80 euros. También quedó desierta la puja de la nave industrial situada en la rúa Castiñeiro de Vilagarcía de Arousa, adquirida por ‘Patoco’, que tenía un precio de salida de 59.309 euros, aunque finalmente se rebajó a 50.410,10. Tampoco se ha vendido un solar situado en la parroquia de Sancovade, en el municipio de Vilalba, en Lugo, con precio de salida de 36.819 euros, que finalmente se redujo a 31.296,15; ni un solar en la calle Fornaris de Palma de Mallorca que estaba tasado en 307.952 euros aunque finalmente su precio fue reducido a 261.759,20. Por último el Estado no ha conseguido desprenderse de una vivienda adquirida en su día por Manuel Abal con dinero procedente de la droga y ubicada en la calle de San Antoni, en Valls, Tarragona, con un precio de salida de 128.360,49 que fue rebajado durante la subasta a 109.106,42 euros.