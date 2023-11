El vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, avanzó ayer que ya se encuentra en preparación “una segunda oferta” para los bomberos comarcales, tras el rechazo de la primera propuesta de la Administración gallega y las diputaciones para poner fin a su huelga. Lo indicó en el Pleno en respuesta a una pregunta formulada por el diputado nacionalista Iago Tabarés en relación a este conflicto, en el que el parlamentario reprochó a la Xunta “falta de voluntad negociadora”.

Para Calvo dicha afirmación constituye “un ejercicio de cinismo tremendo”. Al respecto, recordó que, en el marco de las negociaciones, a los bomberos se les hizo una propuesta que “a pesar de que en un primer momento aceptaron, días después rechazaron”, incluyendo cuestiones “que no se pueden asumir por parte de los consorcios” en los que, dijo, están representados todos los partidos. “La posición que tenemos es de sentido común, no es una cuestión de partidos”, alegó Calvo, para quien “no hay ni un ápice de discusión” entre las diferentes tendencias políticas en las diputaciones. “El único caso distinto es usted, así que empiece a hablar con los suyos”, recomendó.

Calvo destacó que la Xunta estuvo “desde el primer momento” dispuesta a “llegar a acuerdos” y avanzó que ya se está “preparando nuestra segunda oferta”. “Haremos la segunda oferta, pero la haremos con sentido, sobre todo porque estamos administrando dinero que no es nuestro y no podemos aceptar determinadas cosas que iban allí pedidas”. “Pero no es que no acepte la Xunta, no la aceptan los consorcios y en los consorcios están ustedes”, zanjó.