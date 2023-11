El PPdeG no quiere ver a Vox en los carteles electorales de los próximos comicios autonómicos, que se tendrán que celebrar en el primer semestre del próximo año. Ambos partidos pescan en el mismo caladero de votos y si bien los del partido ultraderechista nunca han tenido presencia institucional en la comunidad y no son, ni siquiera de lejos, competencia para los populares, sí les pueden hacer daño al restarles apoyos que podrían resultar decisivos para conservar la mayoría absoluta en el Parlamento gallego.

En este contexto, el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, sugirió ayer que Vox no debería concurrir a las elecciones gallegas bajo el argumento de que el partido de Santiago Abascal tendría que entender que el objetivo común es plantar cara al PSOE y a Pedro Sánchez. “No hagamos el idiota”, apeló el que fuera número dos del PPdeG y ahora pertenece al núcleo duro de Feijóo en la dirección nacional de la formación.

Sin escaños

Así lo expuso Tellado en una entrevista a EsRadio, en la que al ser cuestionado sobre el peligro que puede suponer Vox para que el PP revalide su mayoría absoluta en los comicios autonómicos advirtió sobre los malos pronósticos que las encuestas otorgan en la comunidad a la formación de ultraderecha. “Las encuestas le dan al Partido Popular mayoría absoluta en Galicia y le dan a Vox cero posibilidades de obtener un escaño en ninguna de las cuatro provincias. Por lo tanto, es evidente que si hay votantes de centro-derecha que cogen la papeleta de Vox, esa papeleta no se va a traducir en escaños”, apuntó el vicesecretario popular.

Sin embargo, avisó de que cada voto que se conceda a Vox es uno que se le resta al PP para consolidar la mayoría absoluta en la comunidad autónoma. A su juicio, los de Santiago Abascal deberían entender que el objetivo común es plantarle cara al PSOE.

Cálculos electoralistas

“No hay que estar en el cálculo partidista de qué me conviene a mí más o qué me conviene a mí menos, sino pensando en el interés general. No hagamos el idiota, que es lo que quiere el Partido Socialista y lo que quiere Pedro Sánchez”, indicó.

En una entrevista en El Mundo, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, dejó claro cuáles son sus expectativas ante los primeros comicios gallegos tras su marcha a Madrid. “Si no sacamos la quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia, yo no habré cumplido mis expectativas. Es una obligación política conseguirlo. Y fíjese si me estoy arriesgando, porque no soy el candidato”, enfatizó.

El candidato será Alfonso Rueda, quien ayer preguntado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta sobre las palabras de Tellado soltó que “cada fuerza política haga lo que estime conveniente”. Y, en relación a que Vox mantiene, según las fuentes consultadas por Europa Press extraoficialmente, la intención de presentarse, manifestó: “Supongo que la izquierda estará encantada de ese anuncio de Vox, siempre son los más interesados en que tenga fuerza”.

No depender de alianzas

“Yo lo que tengo que hacer es intentar pedirle la confianza a los gallegos, la confianza suficiente para no depender de ninguna alianza y, por supuesto, no depender tampoco de Vox ni de ningún otro partido”, zanjó.

La respuesta oficial de la formación que dirige Santiago Abascal a las preguntas formuladas por Europa Press en relación a cómo se plantean su participación en los próximos comicios autonómicos es que no entrarán en “juegos mediáticos” en los que, bajo su punto de vista, asienta el PP su estrategia.

Asimismo, Vox recuerda que en los anteriores comicios la estrategia popular fue “similar” –en relación a apelar al voto útil para el PP– y que, pese a ello, concurrió a las autonómicas igualmente, si bien no logró obtener escaño alguno.