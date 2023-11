Durante el pasado curso se registró en Galicia un aumento importante de denuncias del profesorado por la difusión en grupos de WhatsApp de grabaciones, difamaciones, insultos e incluso amenazas dirigidas. Una serie de episodios que sitúan a los maestros en una posición de vulnerabilidad y que son cometidos no solo por el alumnado, sino también en algún caso por sus propios padres, según expuso ayer en Santiago el sindicato Anpe en la presentación del balance anual de su servicio Defensor del Profesor.

Según apuntó Roberto Trashorras, vicepresidente de Anpe y responsable del informe, el único medio con el que cuentan los profesores para cortar este tipo de conductas es el de acudir a un cuartel de la Guardia Civil o de la Policía Nacional a poner una denuncia. “El centro no puede impedir que ningún alumno, padre o madre vaya hablando mal del docente fuera del mismo. Por lo tanto, las soluciones han de venir desde fuera del ámbito educativo”, indicó.

Estos hechos han obligado al sindicato a elaborar un decálogo de buen uso de los grupos de mensajería instantánea de madres y padres dirigido a los propios progenitores, en el que se solicita “no ser cómplice” de actitudes de insulto o difamación hacia los docentes y llamar al resto de participantes a tratar de “cortar este tipo de actitudes”. También se les pide que no compartan las tareas que llevan los alumnos a casa o no agregar a nadie el grupo sin consultárselo previamente.

En opinión de los responsables del sindicato, este comportamiento se debe en gran medida a que el cuerpo docente está cada vez menos valorado socialmente. “El profesor perdió prestigio profesional en los últimos tiempos, al igual que otros sectores como el médico”, explicó Julio Díaz, presidente de Anpe en Galicia, que subrayó la insistencia del profesorado en lograr una buena relación con los padres. “Todos tenemos un fin común que es el bienestar del niño. Tenemos que estar unos al lado de los otros, no enfrente”, sentenció.

En total, el Defensor del Profesor recibió durante el pasado curso la llamada de 92 profesores, cifra en la que no están incluidas las llamadas de la provincia de Ourense ni las recibidas a nivel nacional por parte de docentes gallegos.

Trashorras señaló que “afortunadamente el número de llamadas en la comunidad no es muy alto, sobre todo en comparación con otras autonomías”. Sin embargo, apuntó que no conviene despistarse, “ya que hay centros sobre todo en el ámbito urbano donde existen problemas muy importantes”. En este sentido, Julio Díaz recordó el caso de las cartas anónimas con amenazas que sufrieron tres profesoras de un colegio de Cambados.

La mayoría de llamadas (el 75%) venía de centros de ESO y FP básica. “Son cursos en los que hay muchos estudiantes que no quieren estar en clase e impiden un clima adecuado para el desarrollo de las clases”, explicó Trashorras.

De los datos del informe se desprende también que el 57,6% de los profesores que acudieron a esta línea de atención –en su mayoría, mujeres– refirieron problemas psicológicos por el desarrollo de su actividad docente. Prácticamente, la mitad de los mismos acusaba problemas de ansiedad, mientras que algo más de un 10% padecían depresión incluso cursando baja laboral en algunos casos.

Alianza entre escuela y familia para alertar del riesgo del móvil en los menores

El sindicato docente considera que el contexto actual sobre el uso del teléfono móvil por parte de los escolares “poco tiene que ver” con el año 2015, cuando Galicia prohibió su uso en los espacios lectivos de los centros educativos de la comunidad. Hoy ese debate concierne también a los padres, “que son conscientes de los peligros” que tienen para los menores el uso de estos dispositivos, así como el de las redes sociales, no únicamente en los centros, sino también en sus propias casas. En este sentido, Julio Díaz y Julio Trashorras llamaron a que padres y docentes se alíen para exponer los riesgos del uso de estos dispositivos en los menores: “Hace falta mucha pedagogía, dentro y fuer a de las aulas. Los chicos saben utilizar perfectamente estas tecnologías, pero desconocen sus riesgos y, en eso, los profesores no podemos estar solos. Tenemos un trabajo docente que hacer, pero los padres no pueden inhibirse”, apuntaron.