El mismo día que Pedro Sánchez prometía su cargo de presidente ante el rey, el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, le advertía de que Galicia y las demás comunidades del PP no se lo van a poner fácil. “Lo prioritario es no resignarse y seguir denunciando lo que está pasando”, aseveró en Madrid, en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa. “Las protestas no van a ser un desagüe efímero y se acabó”, aseveró. Es decir, los dirigentes populares están dispuestos a seguir tensionando la escena política tras las cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas. Un escenario de confrontación que además le interesa al PP gallego de cara a los comicios autonómicos de 2024, puesel recuerdo del pacto con Junts y ERC puede alejar a los electores más moderados de la papeleta socialista. “No se puede pactar la convivencia de España con los que no la quieren, los que la han roto y los que no dan ninguna garantía de que eso no vuelva a pasar”, denunció. También acusó a Sánchez de “estirar la Constitución como si fuera un chicle para que quepa todo lo que tiene que caber”, en alusión a la ley de amnistía. “Nunca antes en nuestra historia democrática habíamos visto esta laminación del Estado de derecho”, remarcó.

Rueda estuvo ayer en Madrid arropado por el propio líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, entre otros dirigentes populares. Ante ellos, justificó su tono duro con Pedro Sánchez, pues entiende que el presidente “casi hizo una declaración de guerra” a ciertas comunidades en su discurso de investidura en el Congreso. “La España autonómica fue agredida en gran parte, como si fuéramos los culpables de que las cosas no se puedan hacer”. El titular de la Xunta urgió a convocar la Conferencia de Presidentes, y dio por hecho que a Sánchez no le quedará más remedio que celebrarla, porque se la demandarán todos los barones del PP y habrá quorum, y entonces Moncloa tendrá que cumplir el reglamento. ¿Por qué quiere Rueda una cita de todos los presidentes autonómicos con el titular del Gobierno central? Porque la mayoría son del PP y pueden hacer pasar un mal rato al líder socialista. Justificó que esa cita ha de servir para que “nos lo cuenten todo”, incluido “lo que no nos va a gustar” ,en alusión a otros posibles compromisos del PSOE con los nacionalistas catalanes y vascos. “La España autonómica y el Estado de derecho que se quieren cargar tienen resortes para defenderse”, aseguró. Rueda exigió que la condonación de la deuda catalana (16.300 millones de euros) “sea lo menos dañina posible” para el resto de las comunidades “y a ser posible que nos beneficie a todos por igual, o por lo menos, que no nos perjudique más a unos que a otros”. El presidente de la Xunta comparó el pacto con los catalanes y vascos con el suscrito con el BNG, y consideró éste último “un premio de consolación”, “un lavado de cara apra desvir la atención”. Feijóo aseguró que su sucesor en el Gobierno gallego representa “la estabilidad, la eficacia en la gestión y el valor de la palaabra dada”. “No es fundamental” que coincidan los comicios gallegos y vascos “Creo que en estos momentos ni mucho menos es fundamental” que los comicios gallegos coincidan con los vascos, aseguró ayer el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, cuando en Madrid se le preguntó si volverían a ser en la misma fecha las elecciones en Galicia y País Vasco. “Es verdad que han coincidido desde el año 2009, pero no es ningún mandato, solo han ido coincidiendo”, expuso Rueda, quien remarcó que llamará a los gallegos a las urnas cuando “convenga más” a la comunidad, pero no en función de sus intereses electorales. También aseveró que no tiene una decisión tomada y que para él lo importante es “garantizar la estabilidad de la comunidad en medio de esta tormenta”. Dirigentes populares apuntan que marzo podría ser el mes que finalmente elija Rueda para la cita electoral (3 o 10 de marzo), pero tampoco descartan un mayor adelanto e ir a elecciones en febrero. ¿Por qué? Para aprovechar precisamente “la tormenta” que hay a nivel estatal, para no dejar que amaine el descontento con las cesiones a los independentistas y poder así capitalizar el voto de castigo al PSOE. El PSdeG resta importancia a un posible adelanto electoral. Su secretario xeral, Valentín González Formoso, aseguró: “Nosotros ya tenemos al mejor candidato posible”, en referencia a José Ramón Gómez Besteiro. “Es capaz de ilusionar a un país que tiene asumida la desmoralización por sistema”, remarcó.