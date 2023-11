Casi 20.500 docentes gallegos disponen ya de un certificado de su nivel de digitalización

Mientras los expertos discuten sobre la pertinencia, o no, de las pantallas y de los móviles en los niños, la tecnología está más presente que nunca en la enseñanza. El COVID aceleró su digitalización y la UE ha situado entre sus prioridades “una Europa adaptada a la era digital”. Eso incluye al alumnado, pero también a los docentes, y España ha dispuesto una partida específica de fondos Next Generation para llegar a acreditar las competencias digitales de 560.000 maestros y profesores en 2025. Por ahora, según datos del Ministerio de Educación, ya han medido sus habilidades 262.000 profesores y de ellos, como apunta la Consellería del ramo, casi 20.500 son gallegos.

La acreditación de la competencia digital docente funciona de forma parecida a la certificación de idiomas: va del A1 de un principiante al C2 del nivel más avanzado. Parecida, pero no igual. En un idioma, el alumno demuestra que su conocimiento y manejo va a más, mientras que, a la hora de medir las competencias digitales docentes, el profesor no solo debe evidenciar que domina la parte técnica, sino también que sabe incorporar lo digital como herramienta en su día a día en la enseñanza. Por eso, para los niveles más avanzados no bastan cursos, sino que hay que presentar trabajos, premios, proyectos de innovación, experiencia en roles de coordinación de programas específicos como Abalar.... En todo caso, por ahora en Galicia la Xunta ha permitido a sus profesionales educativos acreditar hasta el B2, un nivel definido en el marco global de la UE como “experto”, cuando un educador ya se maneja bien en las TIC y es capaz de adaptarlas a sus necesidades.

Pocos "expertos"

Con todo, apenas uno de cada diez docentes ha conseguido arrancar esa carrera con un B2. De los casi 20.500 maestros y profesores cuyas habilidades se han comprobado ya, el grueso se sitúan en niveles intermedios, A2 y B1, oscilando entre la iniciación en las nuevas tecnologías y el tránsito hacia su adopción.

No obstante, no tienen por qué quedarse en ese nivel y no serán los únicos en hacerse con la credencial. Antes de que acabe el curso, Galicia espera reconocer las destrezas digitales de unos diez mil profesores más y que a lo largo de este año 20.000 docentes puedan mejorar las competencias y progresar en sus estadios. Para ello ha dispuesto de 35.500 plazas formativas hasta el nivel B2.

La demostración de las destrezas digitales y su uso en el aula serán requisito también para alguno de los aumentos retributivos pactados con los sindicatos CC OO, Anpe y UGT. El acuerdo firmado hace poco más de un mes entre la Administración autonómica y las tres organizaciones sindicales contempla en uno de sus puntos un incremento mensual del 20 % del complemento específico que el profesorado recibe por su formación permanente y especifica que, pasados seis años desde la firma del acuerdo, se requerirá que el profesorado haya logrado, al menos, el nivel B1 de competencia digital, en el cual el profesor no solo conoce, sino que ya adopta tecnologías digitales en su aula.

De forma paralela, la Xunta también certificará el nivel digital del alumnado, ya que según aseguró la Consellería de Educación en su momento, esa competencia “será exigible en el mercado laboral”. Solo este curso prevé certificar a unos cien mil estudiantes, bien por la vía de validación de oficio conforme vayan titulándose o bien a través de una prueba específica de acreditación.Entre los objetivos de la Administración gallega a corto plazo se hallaría asimismo el certificar las destrezas digitales de otros 7.000 ciudadanos.

Precisamente esta semana la Xunta ha sacado a licitación la ejecución y puesta en marcha de las acciones de formación y pruebas de certificación, tanto en el ámbito de la ciudadanía en general como el relativo a los empleados públicos, del marco gallego de competencias digitales. El valor estimado del contrato es de casi 3 millones hasta finales de 2025.