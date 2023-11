Varios centenares de trabajadoras de escuelas infantiles –de la etapa de 0 a 3 años– salieron a la calle ayer en su cuarta jornada de huelga y protagonizaron una manifestación en Santiago de Compostela en demanda de “un convenio digno”. El seguimiento fue cifrado en unas 800 trabajadoras por sindicatos, cuando que en este sector en Galicia trabajan unas 2.000 profesionales en doscientos centros. “Las patronales del sector mantienen enquistadas las negociaciones, con más de once reuniones en dos años y sin ningún avance”, destacó elresponsable de Ensino privado de la CIG, Henrique García. En la convocatoria de ayer, que llegó a la plaza de Platerías, se corearon consignas como “Nuestra vocación no paga facturas”, “Ni guarderías ni jardines, somos escuelas infantiles”, “No puede ser, no puede ser, cuidar a vuestros hijos y no llegar el fin de mes”.