Los gallegos sin recursos consumen un 80% más de antidepresivos que la media

El dinero no da la felicidad, pero ayuda a tener menos depresiones. La salud mental claramente se resiente si no tienes dinero en el bolsillo. Así al menos lo atestiguan los datos sobre el consumo de antidepresivos del Ministerio de Sanidad. Los gallegos sin recursos consumen un 80 por ciento más de antidepresivos que la media. Si la dosis diaria por mil personas en Galicia es de 136, en el caso de los gallegos sin ingresos esta tasa sube a 242. El nivel de renta es un factor determinante, pero no el único. Entre las mujeres y los mayores también se dispara la ingesta de estos fármacos.

Relacionadas Galicia lidera el consumo de antidepresivos impulsado por el envejecimiento poblacional