Los campus afrontarán la cotización del alumnado en prácticas para que se titule

Cada año, unos 16.000 matriculados en los campus gallegos realizan en empresas o instituciones prácticas curriculares que contribuyen a su formación y que las universidades ven “claves” de cara a su inserción laboral. En su gran mayoría, como ocurre en la Universidade de Vigo, se trata de períodos formativos no remunerados. El año 2024 arrancará con una novedad para esos becarios: el alumnado que las realiza estará incluido, desde enero, en la Seguridad Social, y serán las propias universidades las que asuman la parte de las cotizaciones no bonificada por el Estado.

Aunque, como reprocharon esta semana desde CRUE Universidades en un comunicado, la asunción por parte de los campus de estas cuotas “debía ser excepcional”, como las empresas e instituciones “se han negado a ello”, las universidades se han visto obligadas a costearlas y a hacerse cargo de la gestión de altas y bajas para que su alumnado “pudiera titularse”. Al parecer, lo que era la excepción se ha convertido en la regla también para las universidades gallegas, que negocian ya convenios para que su alumnado complemente su formación con esa condición.

“Efectivamente”, concede la vicerreitora de Estudantado e Empregabilidade de la Universidade de Vigo, Natalia Caparrini, a pesar de que la normativa estatal “lo establezca de forma excepcional, la Universidade de Vigo (UVigo), como la mayoría de las universidades españolas, va a asumir el pago de las cuotas de la Seguridad Social”. De hecho, explica, están “modificando la normativa de prácticas y el modelo tipo de convenio de cooperación educativa en el que se indica que la UVigo asumirá, desde el 1 de enero de 2024, la cotización y la tramitación del alta en la Seguridad Social del estudiantado en prácticas externas curriculares no remuneradas, salvo acuerdo expreso de las partes en contrario”.

Ese formato no remunerado es precisamente el que adoptan casi la totalidad de las prácticas –entre el 95 y el 97%, calcula– que realizan cada año unos 4.000 matriculados en sus campus de Vigo y de Pontevedra y de él se responsabilizará la universidad. En el resto de situaciones –prácticas extracurriculares y curriculares remuneradas–, las obligaciones “serán de la empresa o entidad”, pero su cifra, comenta, sería “muy baja”.

La UVigo, añade Caparrini, está ya “empezando” a firmar con las empresas “nuevos convenios” que incluyen esta especificación. “Si no se incluye quién lo asume”, apunta, “las empresas no cogen a los alumnos”. Y no son las únicas, sostiene: “Las instituciones tampoco lo asumen y por tanto también lo vamos a asumir nosotros”.

La asunción de esa obligación, concreta Caparrini, no solo conllevará disponer de una partida para esa cuota –cuyo cálculo dependerá de la cuantía exacta con bonificación, lo que desconocen aún, y que se complica al cotizar los alumnos por día–, sino también modificar “todos los procedimientos de gestión y formalización de las prácticas”, porque las altas, bajas y pagos se gestionarán desde los servicios centrales de la propia universidad.

Las prácticas, "esenciales"

Desde la Universidade de Santiago (USC) también se responsabilizarán de la asunción de cuotas al entender que constituyen “una parte esencial” de la formación de sus futuros egresados. “Vamos a asumir la cotización derivada de las prácticas para favorecer que el alumnado las realice, ya que son una parte esencial de su formación”, proclaman. “La USC va a cumplir con la previsión legal de la que no cuestionamos el fondo”, señalan, para añadir que en este momento trabajan, junto a la Seguridad Social, para definir el procedimiento. A ese respecto, matizan, todavía quedan cuestiones “por despejar”, “como es normal cuando se pone en marcha un procedimiento de este tipo”.

La Universidade da Coruña ya daba por hecho nada más arrancar este curso que les tocaría a los campus encargarse de ese rol, aunque la normativa, sostienen desde esta institución, determine que sea la empresa o institución receptora la que se ocupe. Ya a mediados de septiembre, su vicerreitora de Estudantes, Participación e Empregabilidade, María José Lombardía, explicaba a este periódico que las universidades se veían “abocadas” a asumir la cotización de prácticas curriculares “con el fin de garantizar que los y las estudiantes universitarios puedan graduarse”.

En la línea de Caparrini, Lombardía explicaba que “las entidades públicas, donde se realizan casi la mitad de las prácticas” solicitaban “la firma de addendas que incluían una cláusula especificando que la universidad es responsable de la gestión y el gasto correspondiente”. En aquel momento se “temía” que las empresas se sumarían a esa solicitud y afirmaba que la nueva obligación supondría un “gran problema” para los campus, económico y de recursos humanos.