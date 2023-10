Todas las cabeceras que existían en el país cuando nació FARO han dejado de existir, por eso es el periódico vivo más longevo de España y también uno de los más antiguos de Europa y del mundo. El diario ha superado todo tipo de vicisitudes históricas a caballo de los últimos tres siglos. Cientos de ejemplos se encuentran en las páginas de su hemeroteca, que da fe de las graves situaciones –revoluciones, guerras, crisis– y también de los grandes logros que periódicamente han atravesado y acontecido en nuestro territorio y en el país.

Ha habido malas, pero también muy buenas noticias. “As portadas da Historia”, una de las grandes exposiciones con las que FARO conmemora su 170 aniversario da buena cuenta de ello a través de las 337 portadas que el diario ha elegido para la muestra inaugurada este jueves en la calle del Príncipe. Está compuesta por un total de 337 primeras páginas extraídas de las 60.684 portadas impresas desde el primer número de FARO. La selección ha sido necesariamente compleja, y muy posiblemente, incompleta. Habrá quien eche en falta páginas que deberían figurar en la exposición, aunque no sobra ninguna, por más que las haya que puedan parecer por su contenido de tipo menor. Todas contienen una clave, ya sea una información gráfica o literaria, que justifica su presencia. En periodismo tampoco se puede extrapolar y analizar el pasado con supuestos actuales. En los años más lejanos, lo importante no era tanto dar una noticia en portada sino facilitarla en cualquier parte del periódico. Y en no pocas ocasiones, su ubicación, aparte de la valoración que mereciera a la Redacción, se debía también a criterios técnicos.

La inauguración tuvo lugar este jueves, un evento que contó con una nutrida representación de la directiva de Editorial Prensa Ibérica, grupo de comunicación que el 3 de octubre de 1986, adquirió la cabecera gallega, y que preside el editor Javier Moll de Miguel, con su mujer Arantza Sarasola como vicepresidenta, ambos presentes en este acto. También acudieron Aitor Moll, consejero delegado, Ainhoa Moll, directora editorial, Sergi Guillot, director general, Jesús Echevarría y Juan Carlos Da Silva, director general y subdirector general, respectivamene, del grupo en Galicia, e Isidoro Nicieza, director general de contenidos. En representación del decano, su director, Rogelio Garrido.

Una nutrida representación de autoridades acudieron a esta inauguración que desafió a la lluvia. Entre ellos, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el alcalde de Vigo, Abel Caballero y el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López.

Representantes de las empresas colaboradoras y patrocinadores de los actos de celebración de este 170 aniversario de FARO no faltaron al descubrimiento de esta secuencia expositiva de la actualidad de nuestro país y nuestro territorio a través de estas 337 portadas. Allí estuvieron José Manuel Fernández Alvariño, presidente de Grupo Alvariño. Luis de Valdivia, CEO de Ecoener, Gabriel González Eiroa, director general comercial de Abanca, Gabriela González, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Vegalsa-Eroski, Emilio Rial, director general de Coren, Antonio Viejo, director corporativo de Hijos de Rivera, María Montero, directora de Comunicación de Profand, y Javier Sande, director Territorial de AMA en Galicia.

Esta muestra, que podrá ser visitada desde este jueves y hasta el próximo 14 de noviembre, dará paso esta tarde a la gala de celebración del 170 aniversario de FARO, que tendrá lugar a las 19 horas en el auditorio Mar de Vigo.