Educadores gallegos detectan retrasos en el habla a los 3 años por el abuso de pantallas

En una investigación realizada con casi trescientas encuestas a familias con niños menores de 3 años se constató “que la frecuencia con la que los padres cuentan cuentos a los niños se ha reducido muchísimo; casi ha desaparecido”. “Creemos que es a cambio de las pantallas”, reflexiona Cardama, “y no es lo mismo que tú le cuentes un cuento al niño a que le pongas Cantajuegos”, explica el psicólogo citando a la científica de la Universidad de Washington y experta en el estudio del cerebro de los bebés, Patricia Kuhl. “Los bebés tienen que escuchar hablar, verles los gestos a sus familiares y mirarles a la cara”, como parte del aprendizaje.

Las campanas empezaron a sonar a rebato en varios puntos de España. Una encuesta difundida entre más de cien centros de educación infantil de primer ciclo de la Associació Catalana de Llars d’Infants daba la voz de alarma hace solo una semana: un 75% de sus guarderías perciben en niños y niñas un incremento de problemas en el habla, en forma de retrasos y alteraciones. Después del lenguaje, los aspectos del desarrollo alterados que percibían –coincidentemente– son la comida (46%, el niño tiene dificultades para comer sin una pantalla) y el aislamiento social (42%). Más del 30% de los centros identificó también problemas a la hora de establecer vínculos relacionados con el profesorado y otros niños, dificultad para conciliar el sueño y retraso en el desarrollo psicomotriz.

“Las pantallas son el chupete emocional y la niñera”, advierte el profesor de la Universidade de Santiago y experto en adicciones en menores, Antonio Rial Boubeta. Es un uso no recomendable que contribuye a que los niños estén conectados a dispositivos on line demasiado tiempo, pese a que una presencia excesiva en edades tempranas puede producir “un alto grado de interferencia a nivel conductual, emocional e incluso cerebral”. Hace un mes la Asociación Española de Pediatría también urgía evitar que estos aparatos hicieran de “niñera”. Publicó el Plan Digital Familiar, una guía que recomienda evitar por completo el uso de las pantallas en los menores de dos años. Entre los tres y cinco años, aconseja un uso menor a una hora diaria. Y desde los cinco, los profesionales amplían el margen a menos de dos horas al día.

Cuanto más pequeño es el niño o niña, mayor es la capacidad de afectar a estos niveles, detallan. Si avanzamos un peldaño en la edad, en torno al 50% de chavales gallegos de 5 a 9 años navega por internet al menos cinco días por semana y casi la mitad lo hace a diario y varias veces por jornada –unos 20.000 niños de esa franja se conectan a la red diariamente–, reflejó el informe “Rapaciñ@s Dixitais”, del Observatorio da Sociedade da Información en Galicia, adscrito a la Amtega, según publicó FARO recientemente.

Varios gabinetes de orientación de centros escolares de la ciudad de Vigo lanzaron este inicio de curso, también un comunicado en el que advertían a los padres: “El uso de móviles y tablets antes de los 12 años dificulta el desarrollo de la corteza prefrontal, concretamente, de la zona especializada de las funciones cognitivas como son la capacidad de atención, la memoria del trabajo, el control de los impulsos, la capacidad para reflexionar, planificar y decidir y la gestión de las emociones, entre otras.

Lanzan talleres para adultos: “Bien o mal, hay que cantar a los bebés”

En varias escuelas infantiles gallegas y fruto del trabajo que realizan desde orientación, se programan reuniones este año con familias de 0 a 1 años donde les aconsejan pautas educativas. “Les tienen que contar cuentos y cantarles a los bebés, no importa que lo hagan mal. Es importante no sustituirlo por grabaciones de canciones”. “Vemos niños con retraso en el desarrollo por las pantallas, pero no solo es por culpa de las pantallas: sus cuidadores probablemente no saben o no han pensado que el tiempo no se gana. Es un tiempo perdido en la pantalla. Y detrás, están padres y madres que no juegan con sus hijos, que no les cuentan cuentos”, explica la directora de una escuela infantil. “Estos menores que sufren una sobreexposición a las pantallas presentan una más baja tolerancia a la frustración porque están acostumbrados a que sus necesidades se satisfagan con rapidez, algo a lo que han acostumbrado a su cerebro con las pantallas. Así, no elaboran los recursos necesarios para afrontar con normalidad estos episodios incómodos”, explican.

Entre las contradicciones, se encuentran los soportes para instalar el móvil en los carritos de paseo de los bebés. En varias firmas se comercializan como “accesorios de paseo para bebés”. Es decir, es una práctica extendida. Cardama, como psicoterapeuta de menores de 3 años asegura que lo ha observado. “No tienes más que entrar en restaurante o cafetería”, simplifica. “Hay niños de 9 y 10 meses que ya son capaces de pasar pantallas o incluso de conectarse a aquello que desean ver. También, madres y padres que nos cuentan como se acuestan en cama con un bebé de menos de un año y le ponen el móvil, supuestamente para dormir”.