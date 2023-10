“Lo primero que nos dicen estos presupuestos, más allá de la propaganda, es que estamos ante un Gobierno sin nada que ofrecer a las familias ni empresas, ni realmente ayuda a quien más lo necesita ni aporta proyectos transformadores que permitan encarar los grandes desafíos del país”.

Esto es lo que piensa la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, del proyecto de presupuestos remitido ayer al Parlamento. Sostuvo que se trata de unas cuentas “rutinarias” que contemplan las “mismas políticas fracasadas”, aunque la Xunta, censuró la líder nacionalista, “presuma” de unos presupuestos “sociales” cuando “la Atención Primaria sigue en una situación de total raquitismo”.

Asimismo, censuró que el Gobierno gallego asegure que servirán para impulsar la ciencia cuando “la realidad es que el plan gallego de investigación y desarrollo aumenta solo la raquítica cifra del 0,5%”. “Si aplicamos el IPC, realmente baja”, apuntó, para afear también que la Xunta “presuma de deuda” cuando lo que hizo el PP desde su llegada en 2009 fue “triplicarla” pese a los “recortes en educación y sanidad”.

La líder de los nacionalistas gallegos argumentó que hay un descenso en las inversiones reales si se tiene en cuenta el IPC y denunció que el Gobierno gallego mantenga la “misma injusticia fiscal habitual en el PP” de “bajar los impuestos a quien más tiene”. “En definitiva, estos presupuestos no van a reforzar los servicios públicos, no van a mejorar la situación de la atención primaria, no van a mejorar la atención y los recursos a las personas mayores, sino que profundizan en un modelo privado que hace negocio con la vejez”, dijo Pontón.